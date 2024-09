So süß achtet Prinz Carl Philip auf seine schwangere Ehefrau

Vor wenigen Tagen verkündeten Prinz Carl Philip (45) und seine Frau Sofia (39) voller Stolz, dass sie zum vierten Mal Nachwuchs erwarten. Nach den Baby-News versammelte sich nun die gesamte schwedische Königsfamilie für die festliche Parlamentseröffnung in Stockholm – dabei sorgten die vierfachen Eltern in spe für einen besonders süßen Moment: Während Sofia den Pfarrer begrüßte, wartete Carl auf den Stufen auf seine Liebste, nahm ihre Hand und ging schließlich mit ihr gemeinsam die Treppen zur Domkirche hinauf – das berichtet unter anderem Bunte.

Und auch modisch konnte sich das royale Ehepaar sehen lassen: Gemäß dem Dresscode Schwarz-weiß trug die 39-Jährige ein schwarzes Kleid mit weißen Punkten – und setzte damit ihren kleinen Babybauch perfekt in Szene. Carl hingegen erschien gewohnt leger in einem dunklen Anzug. Doch auch der Rest der royalen Familie bewies wieder einmal ein hervorragendes Modebewusstsein: Ebenso wie ihre Schwägerin entschied sich Prinzessin Victoria (47) für ein schwarzes Dress mit Punkten, während ihre Schwester Prinzessin Madeleine (42) in einer Kombination aus Rock, Tweed-Jacke und Bluse strahlte.

Vor neun Jahren gaben sich Carl und Sofia das Jawort. In den darauffolgenden Jahren durften die beiden Royales ihre drei gemeinsamen Söhne auf der Welt begrüßen: Alexander (8), Gabriel (7) und Julian (3)! Vor wenigen Tagen teilte der schwedische Palast schließlich auf Instagram mit, dass Baby Nummer vier auf dem Weg ist: "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben das große Vergnügen, verkünden zu können, dass die Prinzessin das vierte Kind des Paares erwartet."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia, Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill

Anzeige Anzeige

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia und ihre drei Söhne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Carls Geste? Richtig süß! Na ja, so besonders war das jetzt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de