"Squid Game"-Star Lee Jung-jae glaubte nicht an Staffel zwei

Die zweite Staffel von Squid Game erscheint am 26. Dezember auf Netflix – ganze drei Jahre nach ihrem Vorgänger. Lange Zeit war unklar, ob überhaupt eine Fortsetzung geplant sei. "Mir war nicht klar, ob es eine zweite Staffel geben würde. Ich hatte den Regisseur oft danach gefragt, aber er meinte immer, dass es nur die erste Staffel gebe und keine Pläne für eine Fortsetzung. Das hat er ständig wiederholt", plaudert der Hauptdarsteller Lee Jung-jae (51) jetzt im Bild-Interview aus. Seiner Meinung nach grenze es an "ein Wunder", dass Serienmacher Hwang Dong-hyuk dann doch noch eine Idee für die zweite Staffel aus dem Hut gezaubert hat.

In einem ersten Teaser erfuhren die Fans der südkoreanischen Dramaserie, dass der von Jung-jae gespielte Gi-hun wieder an den lebensgefährlichen Spielen teilnehmen würde. In Staffel eins überlebte er die Tortur als Einziger und ging mit umgerechnet über 30 Millionen Euro nach Hause. Für den Emmy-Preisträger war es eine ganz besondere Erfahrung, die mit der Rückkehr verbundenen Emotionen darzustellen. Gegenüber der Zeitung erklärt er: "Als ich ans Set kam, konnte ich all diese Gefühle, die ich mir ausgemalt hatte, körperlich spüren. Ich glaube, in meiner Schauspielkarriere war das mit Abstand das Set, das mich emotional am meisten umgehauen hat."

Ein anderer Star der Serie durfte sich jedoch nicht über eine Einladung für Teil zwei freuen: O Yeong-su (80) erlangte als der freundliche, aber hinterlistige Oh Il-nam weltweite Berühmtheit. Ende 2022 wurde er dann allerdings beschuldigt, eine Frau sexuell belästigt zu haben. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, folgte wenige Monate später die Verurteilung. Darin wurde der heute 80-Jährige zur Teilnahme an 40 Stunden eines Behandlungsprogramms für Sexualstraftäter verurteilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images O Yeong-su im September 2022

Anzeige Anzeige