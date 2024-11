Liebesglück für Boris: Das war Elvira Beckers letzter Wunsch

Boris Becker (56) trauert um seine geliebte Mutter Elvira: Sie ist kürzlich im Alter von 89 Jahren verstorben. Am Donnerstagmorgen soll sie leblos in ihrer Wohnung in Leimen aufgefunden worden sein. Das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Tennisspieler und seiner Mutter galt als eng. Wie nun die Bild berichtet, ging Elviras innigster Wunsch noch zu Lebzeiten in Erfüllung – nämlich, dass ihr Sohn noch einmal das große Los in der Liebe zieht. Dieses Los hat Boris offenbar in Lilian de Carvalho Monteiro gefunden, mit der er seit diesem Jahr verheiratet ist.

Von Boris' Verlobung im vergangenen Dezember hatte Elvira laut dem Blatt als eine der Ersten erfahren. An der prunkvollen Hochzeit am 14. September in Portofino konnte die 89-Jährige allerdings aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht teilnehmen – auch wenn sie sicherlich gern bei dem großen Tag ihres Sohnes vor Ort dabei gewesen wäre. Zuletzt gesehen hatte Boris seine Mutter am 12. Mai, als er sie zusammen mit Lilian am Muttertag in Leimen besuchte.

Die traurige Nachricht über Elviras Ableben wurde heute Mittag von Boris' Anwalt gegenüber der Boulevardzeitung bestätigt. Demnach erklärte der Jurist in einem kurzen Statement: "Boris Becker ist in tiefer Trauer." Er selbst habe per Telefon von dem Tod seiner Mutter erfahren und habe sich direkt auf den Weg in seine Geburtsstadt gemacht. Aktuell lebt der 56-Jährige mit seiner Ehefrau in Mailand, Italien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Elvira und Boris Becker im Dezember 2023

Anzeige Anzeige