Boris Becker trauert um seine verstorbene Mutter Elvira (89)

Traurige Nachrichten von der Familie Becker: Elvira Becker, die Mutter des einstigen Profisportlers Boris Becker (56), ist verstorben. Diese Information bestätigt der Anwalt des Tennisstars gegenüber Bild. "Boris Becker ist in tiefer Trauer", erklärt der Jurist. Die geliebte Mutter und Großmutter soll am Donnerstagmorgen in ihrer Wohnung in Leimen tot aufgefunden worden sein. Boris lebt momentan mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro in Italien und habe die erschütternde Neuigkeit telefonisch mitgeteilt bekommen. Nun setze er alles daran, so schnell wie möglich zu seiner Familie zurückzukehren.

Als Boris im September seine Lilian heiratete, konnte seine Mutter nicht dabei sein. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen war die fast 90-Jährige nicht in der Lage, die Reise nach Portofino auf sich zu nehmen. Die Tageszeitung erfuhr allerdings, dass ihr Sohn ihr die schönsten Erinnerungsfotos und Videos von der Trauung nach Hause schickte. So konnte die Witwe von Karl-Heinz Becker doch an dem Ereignis teilhaben.

Auch als Boris wegen Finanzverbrechen im Gefängnis saß, verlor Elvira nicht den Kontakt zu ihrem Sprössling. Dem Boulevardblatt berichtete sie 2022, dass Boris sie am Muttertag aus dem Knast kontaktierte. "Gerade hat er mich angerufen. Zum Muttertag. [...] Wir haben uns immer gut verstanden", erklärte sie damals erfreut. Für sie war die Verurteilung kein Grund, sich von dem Ex-Athleten abzuwenden: "Was soll ich sagen? Er ist mein Sohn."

Instagram / borisbeckerofficial Elvira und Boris Becker im Dezember 2023

ActionPress/Gulotta,Francesco Ex-Tennisprofi Boris Becker mit seiner Mutter Elvira