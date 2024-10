So süß überrascht Boris Becker Mama Elvira nach der Hochzeit

Boris Becker (56) hat seiner Mutter Elvira eine besondere Freude bereitet. Fünf Wochen nach seiner romantischen Hochzeit mit Lilian in der malerischen Hafenstadt Portofino erhielt Elvira ein großes Paket von ihrem Sohn. Da sie aus gesundheitlichen Gründen nicht an der dreitägigen Hochzeitsfeier teilnehmen konnte, schickte Boris ihr, wie Bild jetzt erfahren haben will, die schönsten Hochzeitsfotos und ein Video der Trauung direkt nach Hause. Die 89-Jährige war überglücklich über die unerwartete Überraschung und ist nun voller Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen mit Boris und Lilian.

Elvira hatte zuvor erklärt, dass ihre Beine die lange Reise nach Italien nicht mehr mitmachen und sie daher nicht persönlich bei der Hochzeit ihres Sohnes dabei sein konnte. Zudem konnte sie die im Internet geteilten Bilder der Feier nicht sehen, da sie keinen Internetzugang besitzt. Um ihr dennoch das Gefühl zu geben, dabei gewesen zu sein, entschied sich Boris dazu, ihr die schönsten Momente in Form von Fotos und Videos zukommen zu lassen. Aber das ist noch nicht alles: Bald wird Elvira ihre beiden Liebsten wiedersehen, denn gemeinsam planen sie ein erholsames Wochenende an einem geheimen Ort. "Ich freue mich schon sehr darauf, mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter Zeit zu verbringen", erzählte sie angeblich Freunden.

Boris und Lilian hatten sich im September das Jawort gegeben und überraschten ihre Fans nur kurz nach der Trauung mit einigen romantischen Fotos der Zeremonie. Die Bilder, die von Vogue veröffentlicht wurden, boten einen intimen Einblick in das große Ereignis. Fans des ehemaligen Tennisstars konnten sich an den stilvollen Outfits des Brautpaares und der bezaubernden Kulisse eines alten italienischen Klosters erfreuen. Die malerische Umgebung und die emotionale Stimmung auf den Fotos ließen die Herzen höherschlagen und sorgten für viel Bewunderung.

Instagram / borisbeckerofficial Elvira und Boris Becker im Dezember 2023

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im September 2024

