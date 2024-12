Wegen Oma Elvira (†89): Anna Ermakova bricht in Tränen aus

Anna Ermakova (24), bekannt als Model und Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (57), trat am Samstag in Berlin bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" auf. Dafür war die gebürtige Britin extra aus London angereist, um trotz der Trauer um ihre kürzlich verstorbene Großmutter, Elvira Becker, an diesem Herzensprojekt teilzunehmen. In einem Live-Talk mit Bild sprach Anna offen über ihren Verlust und kämpfte mit den Tränen, als sie Erinnerungen an ihre geliebte Oma teilte. Elvira wurde vor einer Woche in Leimen beerdigt, jedoch blieb ihre Enkelin der Trauerfeier freiwillig fern.

Im Interview begründete Anna ihre Abwesenheit bei der Beerdigung ihrer Großmutter mit familiären Spannungen: "Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet." Sie betonte, dass sie die Differenzen mit ihrem Vater zu einem anderen Zeitpunkt klären wolle, und plane, auf andere Weise Abschied von Elvira zu nehmen. Es sei ihr wichtig, zunächst in Ruhe zu trauern und den Friedhof später alleine zu besuchen.

Anna, die 2024 auch ihr erstes Album veröffentlicht hat, sprach offen über die Höhen und Tiefen, die das Jahr für sie bereithielt. Dabei zeigte die 24-Jährige eine sensible Seite, besonders in Bezug auf ihre Familiengeschichte. Trotz der Herausforderungen in ihrer Beziehung zu Boris schätzt sie den familiären Zusammenhalt und die Erinnerungen an ihre Oma Elvira. Anna, die 2023 an der Seite von Valentin Lusin (37) die 16. Staffel Let's Dance gewann, scheint privat eine klare Vorstellung davon zu haben, wie sie mit persönlichen Verlusten umgeht und gleichzeitig nach vorne blickt.

Getty Images Anna Ermakova, Model

Andreas Rentz / Getty Images , Andreas Rentz / Getty Images Anna Ermakova und Boris Becker

