Boris Becker feiert erstes Weihnachten nach Tod seiner Mama

Boris Becker (57) hat sein erstes Weihnachtsfest ohne seine geliebte Mutter Elvira gefeiert. Die 89-Jährige war vor rund einem Monat verstorben, was den ehemaligen Tennis-Profi in tiefe Trauer stürzte. Dennoch entschied sich Boris, die Feiertage im Kreis seiner Familie in seiner Wahlheimat Mailand zu verbringen. Auf Instagram teilte er Fotos, die ihn zusammen mit seiner Ehefrau Lilian Monteiro, seiner Schwester Sabine und deren Kindern vor einem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum zeigen. In einem nächsten Bild zeigt er die festlich geschmückte Tafel. Dazu schrieb der ehemalige Tennisstar auf Italienisch "Buon Natale e tanti auguri" - frohe Weihnachten und die besten Wünsche.

Der Verlust seiner Mutter, die ihm sehr nahe stand, prägte die vergangenen Wochen stark. Boris hatte die traurige Nachricht telefonisch erhalten und war dafür extra in seine Heimatstadt Leimen gereist, um sich persönlich zu verabschieden und an der Trauerfeier in der Herz-Jesu-Kirche teilzunehmen. Auf Instagram beschrieb der einstige Tennisstar seine Gefühle mit schlichten, aber ergreifenden Worten: "Es ist ein großer Schmerz, den ich momentan fühle." Trotz dieses Verlusts wollte er die Feiertage als Gelegenheit nutzen, um sich auf die Familie zu besinnen. Seine Fans zeigten sich gerührt und hinterließen zahlreiche Kommentare wie "Die Mama wäre so stolz jetzt".

Boris Becker hat im Laufe seines Lebens schon so einige Höhen und Tiefen erlebt. Neben seinen glanzvollen Zeiten als Tennislegende und seiner späteren Tätigkeit als Experte stand er auch für familiäre Werte ein. Seine enge Bindung zu seiner Mutter Elvira, mit der er oft schöne Momente teilte, war vielen bekannt. In Interviews erwähnte er wiederholt, wie wichtig sie ihm war. Umso mehr scheint es ihm nun zu bedeuten, den Verlust im Kreis seiner Liebsten zu verarbeiten. Mit seiner Frau Lilian, die stets an seiner Seite ist, und seiner Familie versucht er, auch in schwierigen Momenten Halt und Trost zu finden.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker postet auf Instagram die festlich geschmückte Tafel und den Weihnachtsbaum.

Instagram / borisbeckerofficial Die Mama von Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, Muttertag 2024

