Muss Boris Becker seine Hochzeit ohne Mutter Elvira feiern?

Boris Becker (56) und Lilian de Carvalho Monteiro wollen im Herbst ihre Traumhochzeit in Italien feiern. Dass die Gäste dafür eine Reise auf sich nehmen müssen, könnte jetzt aber zum Problem werden. Denn wie Bild berichtet, ist derzeit unklar, ob die geliebte Mutter des einstigen Tennisprofis in der Lage ist, am großen Tag ihres Sohnes dabei zu sein. "Ich komme gesundheitlich nicht zurecht, meine Beine machen es nicht mehr mit. Das ist ja eine lange Reise. Wenn mich meine Tochter begleitet, würde ich mir das überlegen", erklärt Elvira Becker.

Eingeladen ist die 89-Jährige aber auf jeden Fall, wie Boris' Anwalt Christian-Oliver Moser deutlich macht. "Selbstverständlich ist die Mutter meines Mandanten zu seiner Hochzeit eingeladen. Aufgrund ihres hohen Alters und ihres damit verbundenen gesundheitlichen Zustandes ist allerdings derzeit noch nicht klar, ob sie die Reise nach Italien antreten wird", erläutert er. Mit ihrer Einladung hat Elvira aber einen klaren Vorteil gegenüber ihrer Enkeltochter Anna Ermakova (24) – das Model hat nämlich keine erhalten.

Auf die Anwesenheit seiner Tochter – die aus seiner Affäre mit Angela Ermakova entstanden war – scheint der 56-Jährige also verzichten zu wollen. Doch wie das Blatt berichtete, ist das nicht alles. Boris hatte die 24-Jährige auch nicht über seine bevorstehenden Hochzeitspläne aufgeklärt. Anna erfuhr von diesen, als der Rest der Welt es tat– und zwar, als sie durch die Nachrichten an die Öffentlichkeit gingen.

Instagram / borisbeckerofficial Elvira und Boris Becker im Oktober 2023

MEGA Anna Ermakova auf dem Roten Teppich in New York April 2024

