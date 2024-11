Boris Beckers geliebte Mama Elvira (†89) wird heute beerdigt

Die Becker-Familie trauert um ihre geliebte Mutter und Großmutter Elvira Becker, die im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Am heutigen Samstag versammeln sich Boris Becker (57) und seine Söhne in ihrer Heimatstadt Leimen, um Abschied zu nehmen und Elvira die letzte Ehre zu erweisen. Sie wurde am 21. November tot in ihrer Wohnung aufgefunden, was die gesamte Familie tief erschüttert hat.

Nachdem er die traurige Nachricht erhalten hatte, reiste Boris sofort von seiner Wahlheimat Mailand nach Leimen. Auch sein ältester Sohn Noah (30) ist in das Familienhaus zurückgekehrt, das voller Erinnerungen an seine Großmutter steckt. Auf Instagram teilte Noah ein rührendes Foto einer Tasse mit seinem Kinderbild darauf. Umgeben von Nutella, Marmelade und Orangensaft erinnert dieser Moment an die vertrauten und gemütlichen Frühstücke bei Oma, die wahrscheinlich vielen Enkeln so bekannt sind.

Nur wenige Wochen vor Elviras plötzlichem Tod gab Boris seiner Liebsten Lilian de Carvalho Monteiro in Portofino das Jawort. Seine geliebte Mutter konnte an diesem besonderen Tag bedauerlicherweise nicht anwesend sein, da sie die Reise aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht auf sich nehmen konnte. Wie Bild jedoch im Nachgang berichtete, ließ der einstige Tennisprofi ihr die schönsten Erinnerungsfotos zukommen, damit sie trotzdem an dem Ereignis teilhaben konnte.

Boris Becker mit seinem Sohn Noah

Die Mama von Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, Muttertag 2024

