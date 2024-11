Prinz Harry "tief bewegt" von Treffen mit indigenen Völkern

Die Invictus Games liegen Prinz Harry (40) sehr am Herzen. Für dieses Projekt reist der Royal gerade durch Kanada, wo die Sportspiele im kommenden Jahr veranstaltet werden. Wie der Herzog von Sussex jetzt auf seiner offiziellen Website mitteilt, traf er dabei auch auf die indigenen Gemeinschaften des Indianerreservats Musqueam. Das Treffen beeindruckte Harry sehr, wie es auf der Seite heißt. Die "Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Gemeinschaften" bewegten ihn zutiefst und er habe viel über die "kulturelle und historische Bedeutung der Gastländer" erfahren. Wie er in dem Netzbeitrag verspricht, möchte er die Erfahrungen und Perspektiven der indigenen Communitys besser kennenlernen.

Während seines Besuches in dem Reservat wurde er von Chief Wayne Sparrow in das "Little House" eingeladen. Dabei handelt es sich um einen heiligen Ort, an dem sich die Familie und Gemeinschaft versammelt. Außerdem traf der Bruder von Prinz William (42) auch auf viele junge Mitglieder der verschiedenen Gemeinschaften – die Jugendlichen tauschten mit Harry auch Geschenke aus, die "ihr Erbe, ihren Stolz und die Stärke ihrer Nationen repräsentierten". Wie Harry auf seiner Website schreibt, möchte er mit den Invictus Games einen positiven und dauerhaften Einfluss auf die indigenen Gemeinschaften des Reservats haben.

Während seiner Zeit in Kanada verbrachte Harry auch viel Zeit in Vancouver. Dort besuchte er vor wenigen Tagen eine Schule, um mit den jungen Schülern eine Partie Sitzvolleyball zu spielen. Der Prinz möchte so die Invictus Games den jüngeren Generationen näherbringen und hat dafür sogar ein dazugehöriges Schulprogramm ins Leben gerufen. Berührungsängste zeigte er an dem Tag nicht: Er rollte sich über den Boden der Sporthalle und demonstrierte seine sportlichen Talente. Wie Daily Mail berichtete, soll der Herzog sich auch nach diesem Event "tief beeindruckt" gezeigt haben.

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Getty Images Prinz Harry beim Besuch einer Schule in Vancouver, Kanada

