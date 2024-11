Prinz Harry spielt Sitzvolleyball mit Schülern in Vancouver

Prinz Harry (40) ist ein Royal zum Anfassen – das stellte der Rotschopf bei einem Schulbesuch in Vancouver erneut unter Beweis. In Anlehnung an die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games startete dort das dazugehörende Schulprogramm. Um den Schülern sein Vorhaben näherzubringen, traf er sich mit ihnen in der Sporthalle für eine Partie Sitzvolleyball. Gekleidet in einem legeren grauen Hemd warfen er und die Kinder einander einen bunten Ball zu, wobei alle Beteiligten sichtlich Spaß hatten. Wie Daily Mail berichtet, betonte der Prinz, dass der Besuch einen "tiefen Eindruck" bei ihm hinterlassen habe. Dieser Tag habe seinen Wunsch gestärkt, den Geist der Invictus Games "in die Schulen Kanadas und hoffentlich in die ganze Welt" zu bringen.

Auch, wenn Bilder wie diese für viele Fans wohl herzerwärmend sind, fällt auf, dass Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (43) nicht mit von der Partie war. In den vergangenen Wochen glänzte der 40-Jährige immer wieder mit Solo-Auftritten. Da das Ehepaar in der Vergangenheit stets unzertrennlich wirkte, führt die immer häufigere Abwesenheit der 43-Jährigen zu Spekulationen. Judi James, eine Expertin für Körpersprache, äußerte sich dazu gegenüber Mirror. So sei zum Beispiel der jüngste Videoauftritt der beiden laut der Expertin eher formell gewesen, da die ehemalige Suits-Darstellerin ihrem Partner ständig liebevolle Blicke zugeworfen habe, dieser aber zurückhaltend reagierte und lediglich einen Arm um seine Frau gelegt habe, um Verbundenheit zu signalisieren. Dieser Minimalismus sorgte für Ernüchterung: "Für Fans der leidenschaftlich-romantischen Körpersprachrituale von Harry und Meghan war das eher fadenscheinig."

Im Jahr 2020 wendeten sich der jüngere Bruder von Prinz William (42) und die Ex-Schauspielerin von der englischen Königsfamilie ab. Wegen nicht überwindbarer Differenzen legten sie sowohl ihre royalen Verpflichtungen als auch ihren Zweitwohnsitz in England nieder und zogen komplett in die USA. Heute leben sie mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in der kalifornischen Stadt Montecito. In den vergangenen Monaten fiel aber auf, dass es den Familienvater immer häufiger in seine Heimat Großbritannien zurückzog.

Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Prinz Harry im September 2024

