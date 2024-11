So stolz ist SelfieSandra auf ihre "7 vs. Wild"-Teilnahme

SelfieSandra (25) verbrachte über eine Woche bei "7 vs. Wild" in Neuseeland. Am achten Tag musste sie jedoch aufgrund von gesundheitlichen Problemen den "Code Yellow" drücken und sich von einem Helikopter abholen lassen. Kurz nach ihrem Exit drehte die Influencerin ein Video, das sie nun auf YouTube veröffentlichte. "Es war mit Abstand das Krasseste, was ich je in meinem Leben gemacht habe", offenbarte die Podcasterin und ergänzte: "Für die acht Tage kann ich superstolz auf mich sein. [...] Ich checke bis jetzt nicht, wie ich es nur mit einer Leggings so weit geschafft habe."

Die Social-Media-Berühmtheit gab in dem Video auch ein Update zu ihrem Gesundheitszustand: "Ich bin schon fleißig am Cranberrysaft trinken, weil ich eine Blasenentzündung habe", berichtete sie in dem Clip. Ohne die Infektion hätte die Komikerin die 14 Tage durchgehalten, glaubt sie: "Ich weiß, dass ich es vom Kopf her geschafft hätte, aber manchmal macht einem die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung."

Sandra entwickelte sich in ihrer Zeit während der Survival-Show schnell zum Publikumsliebling. In den Kommentaren unter ihrem Video schrieb ein Fan: "Du bist so eine Kämpferin und kannst megastolz auf dich sein!" Viele der Zuschauer hätten ihr das Durchhaltevermögen gar nicht zugetraut und sind positiv überrascht von der Powerfrau. "Legende, Sandra! Du hast das gerockt. Du bist [...] über deine Grenzen gegangen. Darauf darfst du wirklich stolz sein", lobte sie auch ihr "7 vs. Wild"-Kollege Joe Vogel.

