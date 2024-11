Temptation-Verführer vermuteten Lisas Schwangerschaft schon

Lisa Marie Straube (23) und Furkan Akkaya (23) unterzogen sich im Sommer dieses Jahres dem berühmt-berüchtigten Temptation Island V.I.P.-Treuetest. Das Format wird aktuell ausgestrahlt. Wie sich später herausstellte, war die 23-Jährige während der Dreharbeiten schwanger. Einige Verführer, mit denen Lisa zwei Wochen in der Villa wohnte, vermuteten anscheinend schon, dass sie schwanger ist, wie ihre Mitstreiterin Jessica Hnatyk nun in ihrer Instagram-Story verrät. "Einige Jungs haben das schon immer vermutet", erklärt die Beauty. Nachdem Jessi hin und wieder mit den Vermutungen konfrontiert wurde, habe sie Lisa darauf angesprochen – doch diese verneinte eine Schwangerschaft.

Der Grund dafür, dass Lisa die Vermutungen verneinte, war wohl, dass sie in dem Moment eben noch nicht wusste, dass sie Nachwuchs erwartet. "Aber an meiner Figur habe ich nichts bemerkt, man hat nichts gesehen – es war mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht bewusst", erklärte sie im Interview mit Bild. Hätte sie bereits von ihrem Baby-Glück gewusst, wären sie und Akka keinesfalls bei "Temptation Island V.I.P." angetreten. "Ich würde niemals schwanger in ein solches Format gehen", betonte sie.

Mittlerweile hat das Baby der Reality-TV-Bekanntheiten das Licht der Welt erblickt. Sohnemann Emilio ist ihr ganzer Stolz. Schwangerschaft und Geburt waren allerdings nicht das Einzige, was Lisa und Akka nach ihrer Show-Teilnahme feierten: Das Paar ist inzwischen verheiratet. Im September haben sie sich in Dubai das Jawort gegeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige