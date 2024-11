Verheirateter Lyle Menendez soll 21-Jährige Studentin daten

Führt Lyle Menendez (56) etwa eine nicht mehr ganz so heimliche Affäre? Seit über 20 Jahren ist der Bruder von Erik Menendez (53) eigentlich mit seiner Partnerin Rebecca Sneed verheiratet. Ein Insider verrät nun aber gegenüber People, dass sich Lyle in eine andere Frau verschossen haben soll. Die Studentin soll laut dem Newsportal auf den Namen Milly Bucksey hören und ganze 35 Jahre jünger als er sein. "Lyle betet Milly an", plaudert der Tippgeber aus und fügt außerdem hinzu: "Sie bezeichnet ihn als ihren Freund, obwohl er verheiratet ist." Auch im Gefängnis haben sich die beiden Turteltauben bereits getroffen, wie Fotos zeigen.

Kennengelernt haben sollen sich Lyle und Milly ironischerweise über Lyles Ehefrau Rebecca. Letztere gründete nämlich eine Facebook-Gruppe, durch die der 56-Jährige auf seine neue Flamme aufmerksam geworden sein soll – und das auf eine raffinierte Art und Weise! Zuerst habe er sich nämlich unter einem Pseudonym angenähert, bevor er Milly seine wahre Identität gestand. Für seine Geliebte schmuggelte er sogar ein Handy ins Gefängnis, wurde aber bereits im März mit dem mobilen Endgerät erwischt.

Es ist wohl nicht der erste Seitensprung für Lyle. 1993 fingen der Gefängnisinsasse und seine erste Ehefrau Anna Eriksson an, einander Liebesbriefe zu schreiben. Die Liebe ging über das Blattpapier hinaus, sodass sich die beiden am 2. Juli 1996 das Jawort gaben. Am selben Tag wurden Lyle und Erik zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil die Brüder ihre Eltern 1989 ermordet hatten. Die Liebe zwischen Lyle und Anna hielt ganze fünf Jahre an, als Letztere die Scheidung ihres einstigen Partners einreichte. Grund dafür war eine Brief-Affäre mit einer anderen Frau. Ob Lyles aktuelle Ehefrau wohl auch Konsequenzen aus der ganzen Nummer ziehen wird? Bisher hat sich Rebecca noch nicht zu der Nebenbeziehung ihres Mannes geäußert.

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Jahr 1995

Getty Images Anna Eriksson, Lyle Menendez' Ex-Frau

