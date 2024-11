Doch keine Affäre: Lyle Menendez ist nicht mehr verheiratet

Gestern machte es den Anschein, als ob Lyle Menendez (56) hinter Gittern in ein Liebesdreieck verwickelt ist. Der Unternehmer, der 1989 zusammen mit seinem Bruder Erik Menendez (53) seine Eltern umbrachte, ist seit 2003 eigentlich mit Rebecca Sneed verheiratet. Dann wurde jedoch bekannt, dass er eine 21-jährige Studentin datet. Daraufhin gingen die Gerüchte um, dass Lyle seine Frau betrügt. Rebecca stellte vor wenigen Stunden aber klar, dass dem nicht so ist. "Leute! Dies ist kein Betrugsskandal. Lyle und ich sind schon seit einiger Zeit getrennt, aber wir sind weiterhin beste Freunde und eine Familie", erklärte sie auf Facebook.

Wie lange Lyle und Rebecca bereits getrennt sind, verriet sie in ihrem Statement nicht. Dennoch machte Rebecca deutlich, dass sie Lyle auch weiterhin unterstützt. "Ich werde nie aufhören, für ihn zu kämpfen", schrieb sie. Erst am Donnerstag berichtete Daily Mail, dass Lyle eine junge Studentin namens Milly Bucksey seit Anfang des Jahres daten soll. Dem Magazin lagen zudem Fotos der beiden vor, auf denen sie strahlend zusammen posieren. "Lyle betet Milly an", berichtete ein Insider zu der Romanze.

Die Nachricht von Lyles Beziehung mit einer 35 Jahre jüngeren Frau verbreitete sich auf Social Media wie ein Lauffeuer. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass Lyle nicht mehr mit Rebecca zusammen ist. Auch die Stieftochter seines Bruders Erik, Talia Menendez, teilte daraufhin eher kryptische Zeilen in ihrer Instagram-Story. "Ich möchte klarstellen, dass Erik und Lyle zwei verschiedene Personen sind. Die Entscheidungen des einen Bruders sollten nicht die Wahrheit über den anderen überschatten", erklärte sie.

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Dezember 1992

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Jahr 1995

