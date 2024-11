Für seinen Seelenfrieden: Jimi Blue wohnt jetzt in Mailand

In den vergangenen Monaten landeten viele private Probleme von Jimi Blue Ochsenknecht (32) in der Öffentlichkeit. Ein Zerwürfnis mit seiner Familie, der Rosenkrieg mit der Mutter seines Kindes, Gerüchte über Schulden – vieles sorgte für negative Schlagzeilen. Nun hat der Sohn von Uwe (68) und Natascha Ochsenknecht (60) einen Schlussstrich gezogen. Er wagt einen Neuanfang und zog dafür von Deutschland nach Mailand. "Das ist für mich einfach ein Seelenfrieden", verrät er im Podcast "Aftershow".

"Mir tut das gut, richtig gut", verrät der Musiker. Sein Ruf, der sich nach alledem in der Öffentlichkeit abzeichnete, sei letztendlich der Grund für seine Entscheidung gewesen: "Deswegen bin ich auch ins Ausland gezogen, gucke kaum deutsche Nachrichten und so weiter." In Deutschland habe er sich einfach nicht mehr wohlgefühlt und von der Außenwelt abgeschirmt. "Das muss eine sichere Festung sein, wo du runterkommen kannst [...]. Du hast nur diese vier Wände eigentlich, wo du deine Ruhe hast." In seiner neuen Wahlheimat sei das anders – dort könne er tun und lassen, was er wolle, ohne befürchten zu müssen, auf Menschen zu treffen, die nicht gut auf ihn zu sprechen sind. "Das genieße ich voll", betont der 32-Jährige.

Vor allem sein Verhalten gegenüber seiner Tochter Snow Elanie sorgte dafür, dass sich viele Fans von dem Teenie-Star abwendeten. Nur wenige Monate nach ihrer Geburt brach Jimi den Kontakt zu der Mutter Yeliz Koc (31) und somit auch zu seinem Kind ab – bezeichnete sich sogar in einem öffentlichen YouTube-Video als "unfreiwilligen Erzeuger". In den vergangenen Wochen schien der Schauspieler sein Leben aber auf den Kopf zu stellen. Er wechselte nicht nur den Wohnort, Spekulationen zufolge soll er auch nicht mehr mit der Rennfahrerin Laura Marie Geissler (26) zusammen sein. Und auch seine Ex Yeliz klang nicht mehr so abweisend wie noch Wochen zuvor, als sie bei Fame Fighting auf den Kontakt mit Jimi angesprochen wurde.

Anzeige Anzeige

AEDT Jimi Blue Ochsenknecht bei der Bulgari x Constantin Film Party

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Star Yeliz Koc und ihre Tochter Snow

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige