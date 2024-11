Nähern sich Yeliz Koc und Jimi Blue wieder miteinander an?

Zwischen Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (32) herrschte in den vergangenen Jahren eisige Stimmung. Schon vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie (3) trennten sich die beiden. Während Jimis Beziehung mit seiner Ex-Verlobten Laura Marie Geissler (26) brach der Kontakt zu seiner Tochter und deren Mutter komplett ab. In den vergangenen Wochen schien sich aber etwas verändert zu haben – zumindest in der Einstellung des Rappers. Auf den Vater ihres Kindes angesprochen, wurde Yeliz beim Fame Fighting-Event am vergangenen Samstag ganz verlegen. "Vielleicht kommt das irgendwann noch mal. Ich will mir nichts kaputtmachen", rückt sie im Gespräch mit RTL nicht so richtig mit der Sprache heraus.

Ob es vielleicht sogar schon eine Annäherung zwischen der alleinerziehenden Mama, ihrer Dreijährigen und dem "Hey Jimi"-Interpreten gegeben hat, verrät sie nicht. Dafür macht die 31-Jährige aber eine mysteriöse Ansage: "Zum Jahresende hin gibt es auf jeden Fall noch mal eine positive Nacht." Was sie damit konkret meint, verrät die Make Love, Fake Love-Bekanntheit nicht. Nach Jimis Trennung von der Rennfahrerin sendete der Sänger jedoch Signale einer Annäherung: Auf Social Media postete er vergangenen Monat ein Foto, auf dem er eine Kette mit einer Schneeflocke trägt – viele Fans vermuteten die Verbindung zu seiner Tochter Snow. Ein Fan fragte den Schauspieler ganz direkt, ob er mit diesem Foto ein Zeichen setze. Eine Antwort erhielt er darauf nicht, jedoch likte Jimi den Kommentar.

Würde Yeliz für ihre Tochter über ihren Schatten springen und verzeihen, was sich der Sohn von Natascha Ochsenknecht (60) in der Vergangenheit alles geleistet hat? Nach dem Kontaktabbruch verfielen der Realitystar und ihr Ex in einen öffentlichen Rosenkrieg. Jimi ließ nicht nur das Tattoo, welches er sich nach ihrer Geburt für die kleine Snow stechen ließ, überdecken. In einem YouTube-Video bezeichnete er sich sogar als "unfreiwilliger Erzeuger" des Kindes.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenkencht im Oktober 2020

RTL Yeliz Koc, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin

