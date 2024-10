So magisch feiert Michael Strahan Geburtstag seiner Töchter

Michael Strahans (52) Zwillingstöchter Isabella und Sophia feierten kürzlich ihren 20. Geburtstag auf magische Weise im Disneyland. Gemeinsam mit ihrem Vater und Freunden verbrachten sie einen unvergesslichen Tag im berühmten Freizeitpark. Auf Instagram teilte Isabella Fotos der Feierlichkeiten, auf denen sie und Sophia mit passenden Minnie-Maus-Ohren und gepunkteten Schleifen zu sehen sind. Dabei ließ es sich der ehemalige Footballspieler nicht nehmen, zwischen seinen Töchtern zu posieren und trug sogar selbst den niedlichen Haarreif über seiner Baseballkappe.

Die Feier in Disneyland zeigte deutlich, wie nah sich die Familie steht. Auf den Fotos ist zu sehen, wie viel Spaß der Vater mit seinen Töchtern und deren Freunden hat. Obwohl Michael mit seinen 1,93 Metern beeindruckend groß ist, scheinen seine Töchter ihm in Sachen Körpergröße nicht weit nachzustehen – sie haben offenbar seine Gene geerbt. Isabella durchlief in den letzten zwölf Monaten einen harten Kampf gegen Krebs, den sie im Juli erfolgreich überstanden hat. Im September kehrte sie zurück an die University of Southern California, um ihr Studium in Journalismus und Kommunikation fortzusetzen. Sophia studiert derweil an der Duke University in Durham, North Carolina.

Die Beziehung zwischen Michael und seiner Ex-Frau Jean Muggli, der Mutter der Zwillinge, war nicht immer einfach. Nach langen Sorgerechtsstreitigkeiten scheinen sie jedoch einen Weg gefunden zu haben, gemeinsam für ihre Kinder da zu sein. Michael äußerte sich offen über die Herausforderungen seiner zweiten Ehe und gestand zuletzt bei "In Depth with Graham Bensinger": "Meine zweite Ehe war definitiv nicht die beste Erfahrung. Aber ich habe viel daraus gelernt und am Ende zwei unglaubliche Teenager bekommen."

Anzeige Anzeige

Instagram / isabellastrahan Sophia und Isabella Strahan im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Strahan im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige