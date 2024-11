Hat Chiara Ferragni nach Trennung von Fedez etwa neue Liebe?

Zwischen Chiara Ferragni (37) kursieren seit geraumer Zeit wilde Spekulationen, die ihr eine neue Liebe nachsagen. Jetzt überrascht die italienische Unternehmerin erneut und sorgt für Aufsehen – denn sie knutscht mit einem neuen Mann! Das zeigen Fotos, die Il Giornale d'Italia vorliegen. Auf diesen ist die Bloggerin unschwer mit einem mysteriösen Mann mit dunklen Haaren zu erkennen, den sie leidenschaftlich küsst.

Bei dem Kusspartner der Influencerin handelt es sich laut dem italienischen Magazin um den Pirelli-Erben Tronchetti Provera. Weitere Details zu der Verbindung der beiden sind aktuell jedoch nicht bekannt und es kann nur spekuliert werden, ob es sich bei dem Mann um Chiaras neuen Partner handelt oder lediglich um einen Flirt. Zuletzt wurde noch gemunkelt, dass die 37-Jährige mit dem Orthopäden Andrea Bisciotti anbandelt. Die Medienpersönlichkeit kommentierte die Gerüchte jedoch nicht.

Chiara ist seit ein paar Monaten Single, wie ihr Ex, der Rapper Fedez (35), im April dieses Jahres öffentlich bekannt gab. Gegenüber Rai2 betonte der Musiker aber, dass sie stets eine große Rolle in seinem Leben spielen wird. "Was auch immer passiert: Chiara wird immer die Mutter meiner Kinder sein und immer die wichtigste Frau in meinem Leben – unabhängig davon, ob die Liebe weitergeht oder nicht", machte er gegenüber der Zeitschrift deutlich und fügte hinzu: "Und ich hoffe, dass sich das Klima entspannen kann."

ActionPress Giovanni Tronchetti Provera, 2017

Getty Images Chiara Ferragni und Fedez, Met Gala 2022

