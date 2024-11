Ashlee Simpson bestreitet Gerüchte über Schwester Jessica

Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass es zwischen Jessica Simpson (44) und ihrem Ehemann Eric Johnson (45) kriselt. Angeblich sollen die beiden auf eine Scheidung zusteuern. Der Grund für die hartnäckigen Gerüchte: Der Ehering der Sängerin! Diesen trägt sie nämlich schon seit Monaten nicht mehr – weder auf Fotos im Netz noch bei Events im Rampenlicht. Ashlee Simpson (40), Jessicas Schwester, sorgt jetzt mehr oder weniger für Klarheit. TMZ fragt die Sängerin, ob die Gerüchte wahr sind. Ashlees Antwort ist kurz und bündig. "Nein", sagt sie bestimmt.

Jessica scheint die Gerüchte allerdings selbst immer weiter zu schüren: Erst vor wenigen Tagen teilte sie einige Fotos von sich auf Instagram. Dabei kündigte sie zwar nur ihr musikalisches Comeback an, doch ihre Wortwahl ließ einige Fans stutzen. "Dieses Comeback ist persönlich, es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe", schrieb sie zu dem Beitrag. Das brachte viele ihrer Anhänger dazu, in den Kommentaren zu fragen: "Will sie uns damit sagen, dass sie wieder Single ist?" Manche meinen sogar: "Das hab ich schon lange kommen sehen. Ich wünsche ihr Kraft. Die wird sie brauchen."

Jessica und Eric sind seit 2014 miteinander verheiratet. Mittlerweile haben die Musikerin und der ehemalige NFL-Spieler drei Kinder – Maxwell, Ace und Birdie. Die fünfköpfige Familie wirkte bis zu diesem Jahr recht glücklich – obwohl die Ehe ab und zu holprige Zeiten durchmachte. Ein Insider zeigte sich gegenüber In Touch tatsächlich auch sehr sicher, dass die Ehe nicht mehr lange halten wird. "Es ist praktisch vorbei. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie die Scheidung einreicht", versprach er dem Magazin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson und Eric Johnson, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige