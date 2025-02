So findet Jessica Simpson zum Songwriting ohne Alkohol

Jessica Simpson (44) hat in einem Interview für The Cut mit ihrer Schwester Ashlee Simpson (40) spannende Einblicke in ihre kreative Entwicklung und ihren Weg zur Nüchternheit gegeben. Die Sängerin erklärte, dass sie zwischen 2016 und 2017 während ihrer Zeit in Los Angeles mit einigen der größten Songwriter arbeitete, die entstandenen Lieder aber nie veröffentlicht habe. "Sie fühlten sich einfach nicht wie ich an", gestand Jessica und fügte hinzu, dass ihr damaliger Alkoholkonsum ihr Songwriting stark beeinträchtigt habe: "Jedes Mal, wenn ich schrieb, hatte ich irgendwie Angst vor mir selbst." Erst seit sie 2017 beschloss, komplett auf Alkohol zu verzichten, habe sie ihre künstlerische Stimme wirklich gefunden.

Heute beschreibt Jessica ihren nüchternen Ansatz als "erfüllend" und "empowernd". Statt wie früher mit Alkohol nach den "coolsten Reimen" zu suchen, nutzte sie ihre alten Tagebücher, die ihr sogar als Grundlage für ihre Autobiografie "Open Book" dienten. Ihr bevorstehendes Musikprojekt, die EP "Nashville Canyon Part 1", soll am 21. März erscheinen, während die Single "Use My Heart Against Me" bereits am 21. Februar veröffentlicht wird. Jessica erklärte dem Magazin People, dass die Single von einem eindringlichen Moment inspiriert wurde: "Ich wachte auf und hatte diesen Text im Kopf." Ihre Schwester Ashlee zeigte sich begeistert von dem neuen Material und beschrieb es als "ehrlich und köstlich". Sie sei stolz darauf, dass Jessica sich musikalisch so verletzlich zeige und ganz bei sich angekommen sei.

Neben ihrem Erfolg in der Musik hat Jessica auch ein erfülltes Privatleben. Die dreifache Mutter, die seit ihrer Nüchternheit eine neue Stärke ausstrahlt, wird von ihrer Familie stets unterstützt. Besonders ihre Schwester Ashlee hat immer ein offenes Ohr für Jessica und bewundert ihren Mut. Seit ihrer Kindheit teilen die beiden nicht nur ihre Liebe zur Musik, sondern auch eine enge Geschwisterbindung. Ashlee, selbst Sängerin, sprach bereits in der Vergangenheit über den Einfluss von Jessica auf ihr eigenes Leben und beschrieb sie als eine der "ehrlichsten und loyalsten" Personen, die sie kennt.

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Ashlee und Jessica Simpson

