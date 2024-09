Jessica und Ashlee Simpson genießen Kinoabend mit Töchtern

Jessica Simpson (44) und ihre jüngere Schwester Ashlee (39) genießen Quality-Time mit ihren Kids. In ihrer Instagram-Story teilte die ältere Simpsons-Schwester nun ein niedliches Selfie, das sie gemeinsam mit ihrer zwölfjährigen Tochter Maxwell sowie Ashlee und deren neunjähriger Tochter Jagger vor einem Kino zeigt. Die vier hatten sich den Film "Beetlejuice Beetlejuice" angesehen, der am Wochenende erneut die Kinokassen dominierte. Jessica kommentierte das Bild mit "Beetlejuicers".

Die "Irresistible"-Interpretin ist zudem Mutter von Sohn Ace (11) und der fünfjährigen Birdie, die sie mit ihrem Ehemann Eric Johnson (45) hat. Ashlee hingegen hat neben Jagger noch einen dreijährigen Sohn namens Ziggy mit Ehemann Evan Ross (36). Aus ihrer früheren Ehe mit Pete Wentz (45) stammt außerdem der 15-jährige Bronx. Die beiden scheinen das Muttersein in vollen Zügen zu genießen und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. So postete Jessica erst kürzlich Schnappschüsse ihrer drei Kinder beim Schulstart. "Maxwell, Ace und Birdie, ihr bringt eure Mama zum Strahlen!", schrieb sie stolz zu den Aufnahmen.

Jessica hat in ihrer Karriere schon mehrere persönliche Höhen und Tiefen durchlebt, bei der ihre Schwester Ashlee stets an ihrer Seite war. So wurde sie zum Beispiel 2017 nüchtern und beschrieb diese Zeit als einen Wendepunkt in ihrem Leben, den sie auch in ihrer Autobiografie "Open Book" thematisierte. Ashlee hingegen hat im Laufe der Jahre eine gute Balance zwischen ihrer musikalischen Laufbahn und ihrem Familienleben gefunden.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace Knute, Birdie Mae und Maxwell Drew im September 2024

Getty Images Ashlee Simpson und Evan Ross mit Kindern Ziggy Blu, Jagger Snow und Bronx Mowgli (v.l.n.r.), 2024

