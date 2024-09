Ashlee Simpson widmet Evan rührende Worte zum Hochzeitstag

Die Liebe von Ashlee Simpson (39) und Evan Ross (36) feiert ihr Jubiläum! Vor zehn Jahren gaben sich die Schauspielerin und der Musiker bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Zu diesem Meilenstein teilt Ashlee eine Bilderreihe mit Fotos der Hochzeit auf Instagram. "Vor zehn Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet", schreibt die "Hot Chick"-Darstellerin in die Bildbeschreibung und fügt weitere liebevolle Worte hinzu: "Ich liebe dich für immer. Danke, dass du mein Leben vervollständigt hast."

Ashlees Follower scheinen gar nicht fassen zu können, wie schnell die Zeit seit der Trauung vergangen ist. "Oh wow, ich erinnere mich an diesen Tag! Das ist schon 10 Jahre her?", schreibt ein überraschter Nutzer und ergänzt, dass er sich sogar noch an das regnerische Wetter an Ashlee und Evans besonderem Tag erinnere. "Wenn es am Hochzeitstag regnet, bringt das Glück", heißt es in einem weiteren Kommentar. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an euch zwei kostbare Seelen. Was für ein wundervoller Tag das war und was für ein schönes Leben ihr euch durch eure Liebe erschaffen habt!", freut sich ein User über Ashlee und Evans gemeinsame Entwicklung.

Im Jahr 2015 durfte sich das Paar über die Geburt seines ersten gemeinsamen Sohnes Jagger Snow (9) freuen. Fünf Jahre später machte Sohnemann Nummer zwei, Ziggy Blu, das Familienglück perfekt. Ashlee brachte mit Bronx (15) noch einen weiteren Sohn aus ihrer früheren Beziehung zu Pete Wentz (45) in ihre neue Beziehung. Damit scheint Ashlees Familie vollständig zu sein, denn in einem früheren Interview mit Page Six verriet die Schwester von Jessica Simpson (44): "Ich denke, das Kapitel 'Baby' ist für mich abgeschlossen."

Getty Images Evan Ross und Ashlee Simpson, seit 2014 verheiratet

Snapchat / ashleesimpsonross Ashlee Simpson und Evan Ross mit den Kindern Bronx, Ziggy Blu und Jagger Snow

