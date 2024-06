Plant Dreifachmama Ashlee Simpson noch weiteren Nachwuchs?

Ashlee Simpson (39) ist glückliche Mutter von drei Kindern – und dabei bleibt es wohl auch zukünftig! Im Interview mit Page Six verrät die Schauspielerin: "Ich denke, das Kapitel Baby ist für mich abgeschlossen." 2018 gab sie ihren Fans einen Einblick in ihren Alltag, der sich rund um ihre Kids Bronx, Jagger Snow, Ziggy Blu und Ehemann Evan Ross (35) dreht. Für die Reality-Serie "Ashlee + Evan" wurden sie Tag und Nacht in ihrem Privatleben gefilmt – doch auch dieses Thema ist für die "The Hot Chick"-Darstellerin "abgeschlossen". "Wir hatten Spaß dabei, aber ich liebe es, Mutter zu sein und keine Kameras im Haus zu haben", gibt sie zu verstehen.

Sohnemann Bronx geht aus Ashlees früherer Beziehung mit dem Musiker Pete Wentz (45) hervor. Nach drei Ehejahren hatte sich das Paar im Jahr 2011 scheiden lassen. Das Sorgerecht für den mittlerweile 15-Jährigen teilen sich die Eltern – für die Blondine wohl eine perfekte Lösung, wie sie im "Broad Ideas"-Podcast erzählte. "Ich habe in der Lotterie der Co-Eltern gewonnen", schwärmt sie. Die gemeinsame Beziehung sei trotz Trennung bisher unglaublich gewesen. Ihr Ex-Mann sei ein "toller Kerl" und seine neue Partnerin Meagan Camper (35) sei ebenfalls "fantastisch".

Nachdem die erste Ehe gescheitert war, wagte Ashlee im Jahr 2014 den Schritt vor den Altar ein zweites Mal. Mittlerweile sind die "Pieces of Me"-Interpretin und der Die Tribute von Panem-Darsteller seit rund zehn Jahren verheiratet. Ihr Geheimnis für endloses Liebesglück? "Es ist so wichtig, am Ball zu bleiben und aneinander zuwachsen", erklärte die Schwester von Jessica Simpson (43) im Interview mit E!.

Snapchat / ashleesimpsonross Ashlee Simpson und Evan Ross mit den Kindern Bronx, Ziggy Blu und Jagger Snow

Getty Images Evan Ross und Ashlee Simpson, seit 2014 verheiratet

