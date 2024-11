Single oder nicht? Das ist Cynthia Erivos Beziehungsstatus

Cynthia Erivo (37) befindet sich zurzeit auf einem Höhenflug! Mit ihrem Film "Wicked" feiert die Schauspielerin momentan Premieren auf der ganzen Welt. Immer mit dabei, aber meistens im Hintergrund, ist Lena Waithe. Cynthia und die Drehbuchautorin sollen schon lange ein Paar sein und besuchen häufig gemeinsam Events. Offiziell bestätigten sie ihre Liebe aber bisher nicht. 2018 lernten sich die zwei Hollywood-Stars auf der Met Gala kennen. Lena schwärmte zwei Jahre später in einem Interview mit Variety: "Ich war so aufgeregt, sie auf der Met Gala zu treffen. Wir haben uns so gefreut und Kontaktinformationen ausgetauscht. Seitdem verstehen wir uns einfach gut."

Vor der mutmaßlichen Romanze mit der Filmproduzentin war Cynthia in einer Beziehung mit Mario Martinez. Als sich die beiden kennenlernten, war die Broadway-Legende noch mit dem Schauspieler Dean John-Wilson zusammen. Gegenüber Vanity Fair witzelte die Britin im Jahr 2019: "Er hat mich gejagt." Als Mario einige Zeit später von ihrer Trennung erfuhr, fackelte er nicht lange: "Er kam einfach auf mich zu und gab mir einen Kuss", verriet die Grammy-Preisträgerin.

2021 sprach Cynthia zum ersten Mal über ihre Sexualität und outete sich als queer. In der "Kelly Clarkson Show" äußerte sich die gute Freundin von Ariana Grande (31) wenige Monate später noch deutlicher zu dem Thema: "Ich hatte nicht die Worte, um zu verstehen, was los war. [...] Es ist wundervoll, einfach ich selbst zu sein. Es hat einen kreativen Raum geschaffen, um alles loszulassen, was ich so lange versteckt hatte."

Getty Images Lena Waithe und Cynthia Erivo, April 2022

Getty Images Cynthia Erivo und Dean John-Wilson, Februar 2017

