Spoiler: Diese "7 vs. Wild"-Kandidaten gewinnen Staffel 4

Achtung, Spoiler! Die vierte Staffel 7 vs. Wild hat seine Teilnehmer in diesem Jahr ganz schön auf die Probe gestellt. In Folge eins schickte Fritz Meinecke (35) sieben Kandidaten in die Wildnis Neuseelands. In der finalen Episode entscheidet sich nun, wer die zweiwöchigen Strapazen ausgehalten hat und sich Sieger der Survival-Show nennen darf. Nach der letzten Aufgabe, einer anstrengenden Wanderung, kommen Julia Beautx (25), Joey Kelly (51), Flying Uwe (37) und Joe Vogel am ausgewählten Ziel an. Damit schaffen es alle vier Finalteilnehmer, bis zum Ende durchzuhalten und gewinnen somit die Show. "Die härteste Staffel '7 vs. Wild!'", resümiert Joe bei ihrem gemeinsamen Zieleinlauf.

Nicht alle Kandidaten schafften die vollen 14 Tage. Stefan Hinkelmann vom Kanal Survival Deutschland verließ die Show bereits an Tag vier nach Spannungen innerhalb der Gruppe. Insbesondere mit Joe gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Im Gespräch mit Julia beschwerte er sich kurz vor seinem Ausstieg: "Ey, das ist so ein krasses Mobbing, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Weißt du, wie oft der mich hier beleidigt?"

Nach dem ehemaligen Elitesoldaten verließen auch LetsHugo alias Hugo Goedert und SelfieSandra (25), die mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov heißt, das Experiment "7 vs. Wild". Bei den beiden Influencern waren gesundheitliche Probleme ausschlaggebend für ihre Exits. Der Streamer kämpfte mit schwerem Sodbrennen und Halsschmerzen, während die Komikerin wegen einer Blasenentzündung abgeholt werden musste. "Es war mit Abstand das Krasseste, was ich je in meinem Leben gemacht habe", gab sie nach ihrem Exit in einem YouTube-Video zu verstehen.

Julia Beautx, Schauspielerin

Joe Vogel, Sachbuchautor

Joey Kelly, Extremsportler

Flying Uwe, Influencer