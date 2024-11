Trennung und neue Liebe: Was ist nur bei Coupleontour los?

Im September bestätigten Vanessa und Ina von Coupleontour, dass sie sich nach acht gemeinsamen Jahren trennen. Seitdem ist bei den Influencerinnen so einiges passiert. Unter anderem stellte Vanessa gegenüber Bunte fest, dass es kein Liebes-Comeback geben wird: "Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es noch einmal miteinander probieren." Ob das an Inas neuer Liebe liegt? Alle Infos rund um das Liebeswirrwarr erfahrt ihr im Promiflash-Video.

