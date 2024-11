Aleks Petrovic hatte vor Vanessas Augen einen Motorradunfall

Eigentlich wollte Aleksandar Petrovic (33) sein Motorrad nur schnell in die Garage seines Onkels fahren, damit es dort überwintern kann. Doch auf dem Weg stürzte der einstige Love Island-Teilnehmer in einer Kurve. In seiner Instagram-Story berichtet er: "Ich hatte gerade einen Motorradunfall! Fahrt kein Motorrad bei Nässe, Kälte und Laub." Zum Glück hatte der Realitystar vorher Judorollen für genau diese Situation gelernt. "Ich habe es solide, maskulin gelöst – über die Schulter gerollt und bin aufgestanden", erklärt er seinen Followern. Neben ein paar Kratzern an der Maschine sei nichts Schlimmes passiert.

Aleks' Verlobte Vanessa Nwattu erlebte die erschreckende Situation hautnah mit. "Ich bin vorgefahren mit dem Auto und auf einmal gucke ich in meinen Außenspiegel und sehe ihn vom Motorrad fliegen", schildert sie im Netz und gibt zu: "Ich muss gerade erst mal weinen. Ich bin so schockiert, ich hatte so Angst um dich." Um keine weiteren Risiken einzugehen, entscheiden die beiden, einen Anhänger zu holen und das Rad in die Garage schleppen zu lassen.

Vanessa und Aleks sind erst seit Kurzem verlobt. Am 14. November ging der 33-Jährige vor der Influencerin auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Seinen romantischen Antrag dokumentierte der Gentleman in einem Video auf Social Media. "In diesen 846 Tagen habe ich gelernt, dich zu lieben und zu schätzen, wir haben alle möglichen Strapazen hinter uns, wir haben für die Liebe gekämpft und gewonnen. Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens", offenbarte der TV-Star.

