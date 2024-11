Hailey Bieber zeigt ihre Fitnessroutine nach Jacks Geburt

Justin (30) und Hailey Biebers (28) Baby Jack kam im August zur Welt. Für die Beauty scheint das kein Grund zu sein, ihr Sportprogramm schleifen zu lassen. In ihrer Instagram-Story gibt sie ihren Followern nun einen Einblick in ihr Work-out. Ein Clip zeigt das Model in einer Übung auf allen vieren, bei der es ein Widerstandsband mit seinen Oberschenkeln auseinanderzieht. Noch dazu trägt sie Gewichte an ihren Knöcheln und balanciert eine Hand auf einem Gummiball. Nach der schweißtreibenden Arbeit posiert die frischgebackene Mutter stolz für die Kamera.

Seit der Geburt von Jack schweben der "Sorry"-Interpret und die Tochter von Stephen Baldwin (58) im Babyglück. Doch vor allem für die 28-Jährige soll der neue Alltag auch mit einem hohen Stresslevel verbunden sein. Wellness-Expertin Brogan Garrit Smith erklärte gegenüber Hello!: "Von Müttern wird erwartet, dass sie auf demselben Niveau arbeiten wie vor der Geburt ihres Kindes, was fast unmöglich ist." Die Erziehung des Neugeborenen und die Führung ihres Unternehmens Rhode sollen Hailey enorm unter Druck setzen.

Dass ihr voller Terminkalender ein Problem darstellen könnte, gab die Ex-Freundin von Shawn Mendes (26) Mitte Oktober in einem Interview mit Women's Wear Daily offen zu. Allerdings habe sie eine Taktik entwickelt, um mit dem Stress fertig zu werden: "Ich mache nur Dinge, mit denen ich mich wohlfühle, sowohl emotional als auch mental." Außerdem versuche sie, ihre Rolle als Rhode-Gründerin nicht zu ernst zu nehmen. "Fehler werden passieren. Es wird Hindernisse auf dem Weg geben, auf die man keinen Einfluss hat, aber man muss sich darauf einstellen und mit dem arbeiten, was man bekommt", machte Hailey deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Anzeige Anzeige