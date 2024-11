Harald Glööckler fliegt nach zwei Folgen bei RTLZWEI raus

Harald Glööckler (59) verliert seinen Platz im Abendprogramm von RTLZWEI. Nach nur zwei ausgestrahlten Folgen wird seine Doku-Soap "Herr Glööckler sucht das Glück" aus dem Sendeplan genommen. Laut Quotenmeter hat die Sendung, die am 13. November um 21:15 Uhr gestartet war, nicht die Erwartungen des Senders erfüllt und muss daher ab der kommenden Woche einem anderen Format weichen. Die nächsten Episoden werden vorerst nicht zur gewohnten Zeit ausgestrahlt.

Anstelle von Haralds Show wird ab dem 27. November die Doku-Soap "Willkommen bei Familie Weiss" gezeigt, die das Leben der Großfamilie Weiss auf Zypern begleitet. Laut RTLZWEI erreichte "Herr Glööckler sucht das Glück" mit 2,7 und 2,3 Prozent Marktanteil leider nicht die gewünschten Quoten für einen Platz in der Primetime. Ein neuer Sendeplatz für die verbleibenden Folgen soll noch bekannt gegeben werden. Bis dahin sind die restlichen Episoden bereits jetzt auf RTL+ abrufbar.

Harald Glööckler hatte sich vor dem Start der neuen Folgen sehr auf das Projekt gefreut und verriet im Interview mit spot on news, dass die Zuschauer Einblicke hinter die Kulissen seines Lebens bekommen werden. "Die private Person Harald wird man im Fernsehen nicht wirklich erleben. Aber dennoch gibt es private, intime Einblicke durchs Schlüsselloch", sagte er. Der Designer, der am 30. Mai 1965 geboren wurde und für seine extravaganten Auftritte bekannt ist, meinte damit die Herausforderungen bei der Planung einer Haute-Couture-Show. Abseits des Rampenlichts legt Harald viel Wert auf seine Privatsphäre. Die Enttäuschung über das vorläufige Ende seiner Show wird er vermutlich kreativ in neue Projekte umsetzen, denn bekanntlich lässt sich der exzentrische Modemacher von Rückschlägen nicht beirren.

ActionPress Harald Glööckler, 2023

Getty Images Harald Glööckler, Modedesigner

