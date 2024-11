Jason Kelce und seine Kylie erwarten ihre vierte Tochter

Es gibt zuckersüße Nachrichten von dem American-Football-Spieler Jason Kelce (37) und seiner Frau Kylie Kelce (32)! Das Paar hat auf Instagram verkündet, dass es sich auf den vierten gemeinsamen Nachwuchs freut. Kylie ist bereits Mama und teilte zur Verkündung der Neuigkeit einen niedlichen Schnappschuss ihrer drei Töchter, die Pullover mit der Aufschrift "Big Sister", also "Große Schwester", tragen. Zu den komplett verschiedenen Reaktionen ihrer Kids schreibt Kylie unter dem Post: "Ich habe das Gefühl, dass wir ein sehr genaues Bild davon bekommen haben, wie jedes der Mädchen über eine weitere Schwester denkt. Wenigstens sind Ellie, Mama und Papa auf derselben Seite."

Die drei Kinder des Paares Wyatt, Elliotte und Bennett sind sich also bisher noch nicht ganz einig darüber, wie sie es finden, eine weitere Schwester zu begrüßen. Im Gegensatz zu den Kids der beiden sind die Follower von Kylie durchweg begeistert. Sie schwärmen im Kommentarbereich unter dem Beitrag: "Herzlichen Glückwunsch! Das sind wundervolle Nachrichten und ich liebe die Outfits sowie das süße Foto!" Ein weiterer Anhänger meint: "Das Foto sagt einfach alles! Glückwunsch zu einer weiteren Prinzessin."

Die erneute Schwangerschaft dürfte Kylie und ihren Liebsten überglücklich machen. Erst im Sommer dieses Jahres gab die Gattin des NFL-Stars auf Instagram bekannt, dass sie seit einigen Jahren mit Fruchtbarkeitsproblemen kämpft. In diesem Kontext erinnerte sich die Internetbekanntheit auch an ihren traurigen persönlichen Verlust: "Ich hatte eine Fehlgeburt vor Wyatt. Ich ging in der 13. Woche zum Ultraschall und es gab keinen Herzschlag. Ein paar Tage später musste ich eine Ausschabung vornehmen lassen."

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, November 2024

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

