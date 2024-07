Vor Tochter Wyatt: Kylie Kelce machte eine Fehlgeburt durch

Kylie Kelce (32) zeigt ihren Fans ihre sensible Seite. Die Frau von Jason Kelce (36) ist heute Mutter von drei gesunden Kids – doch so sah es nicht immer aus. Auf Instagram spricht sie nun über die Fruchtbarkeitsprobleme, die sie vor einigen Jahren durchstehen musste. "Ich hatte eine Fehlgeburt vor Wyatt. Ich ging in der 13. Woche zum Ultraschall und es gab keinen Herzschlag. Ein paar Tage später musste ich eine Ausschabung vornehmen lassen", erinnert sie sich. Im Lichte dieser traurigen Erfahrung ist Kylie wohl umso glücklicher über ihr heutiges Familienglück.

Zuletzt wurde die Liebste des Super Bowl-Gewinners im Netz Opfer einiger Spekulationen – viele vermuteten, dass sie erneut schwanger sein könnte. "Ich habe schon seit geraumer Zeit meinen Mund darüber gehalten, und mein mangelnder Filter kommt jetzt zum Tragen. Wir werden das jetzt einfach im Keim ersticken", meckert sie drauflos. An den Gerüchten sei nichts dran, stellt sie klar: "Ich war seit der Geburt von Bennie nicht mehr schwanger, und sie ist jetzt fast anderthalb Jahre alt." Da sie wisse, wie es sich anfühlt, unbedingt schwanger werden zu wollen oder ein Baby zu verlieren, seien ihr solche unsensiblen Mutmaßungen ein Dorn im Auge. "Das macht mich wirklich wütend", macht sie deutlich.

Ob Kylie weiteren Nachwuchs in Erwägung zieht, bleibt also vorerst privat. Doch so oder so hat sich bei der Kelce-Familie in diesem Jahr schon einiges verändert: Jason ist in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten. Zu seinem Rücktritt aus der NFL gratulierte auch Kylie ganz emotional. "Deine mit Auszeichnungen gespickte dreizehnjährige Karriere ist das direkte Ergebnis deiner harten Arbeit, deiner Entschlossenheit und deines Durchhaltevermögens", schwärmte sie und versprach, ihn auch in Zukunft stets zu unterstützen: "Wie immer werden die Mädchen und ich dich bei jedem Schritt anfeuern!"

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Kylie die Gerüchte im Angesicht ihrer Fehlgeburt besonders stören? Ja, das ist bestimmt ein sensibles Thema für sie... Na ja, die Fans sind ja nur neugierig und meinen es nicht böse! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de