P. Diddys Familie zeigt Unterstützung bei Kautionsanhörung

P. Diddy (55) muss sich momentan vor Gericht gegen schwere Vorwürfe verteidigen. Bei einer Kautionsanhörung in New York City stehen ihm nun sechs seiner Kinder bei. Wie Fotos, die TMZ vorliegen, beweisen, treffen Chance, Jessie (17), D'Lila (17), Justin (30), Christian (26) und Adoptivsohn Quincy Brown (33) vor dem Gerichtsgebäude in der Großstadt ein. Die Söhne des Musikmoguls waren schon bei mehreren Prozesstagen anwesend, doch dass die ganze Großfamilie samt Ex-Flamme Sarah Chapman und Mutter Janice Combs vor Gericht erscheint, ist bemerkenswert.

Der Antrag auf Freilassung auf Kaution ist bereits der dritte, den Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, seit seiner Festnahme im September stellt. Diesmal bieten seine Anwälte umgerechnet 47 Millionen Euro und schlagen vor, den Produzenten im Hausarrest rund um die Uhr bewachen zu lassen. Wie die Nachrichtenwebsite berichtet, ist eine Entscheidung des zuständigen Richters allerdings erst am nächsten Freitag zu erwarten.

Bisher liegen mehr als 120 Klagen gegen den 55-Jährigen vor, die ihm unter anderem Menschenhandel, Vergewaltigung und Missbrauch vorwerfen. Bei den Ermittlungen stehen die berüchtigten Partys des Rappers im Vordergrund, bei denen sich viele der Taten ereignet haben sollen. "Es gab zerbrochene Alkoholflaschen, benutzte Kondome, Blut auf der Bettwäsche, Puder, Hunderte von Rasierklingen, Gleitmittel auf den Kommoden und Marmorfußböden", berichtete kürzlich der Eigentümer einer der Party-Locations gegenüber Daily Mail und packte aus: "Ich habe auch Höschen, BHs und sogar zwei iPhones in den Büschen hinter der Bowlingbahn gefunden."

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige