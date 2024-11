Pietro Lombardi deutet neue TV-Projekte nach DSDS-Aus an

Kurz vor dem großen Finale gab RTL bekannt, dass Pietro Lombardi (32) nicht mehr Teil der DSDS-Jury 2025 sein wird. Aber gibt es für den Sänger dennoch eine Zukunft bei dem Sender? In einem Instagram-Q&A hakte ein Fan jetzt nach, ob er sich eine DSDS-Rückkehr vorstellen könnte oder doch lieber seine eigene Castingshow aufziehen will. Pietro hat darauf eine Antwort, die bei seinen Fans sicher Hoffnung weckt. "Abwarten und Tee trinken. RTL wollte sich auf jeden Fall bald melden und danach werde ich euch berichten, wie es weitergeht. Aber egal, was auch immer passiert, ob es ein neues Lombardi-Kapitel sein wird oder was auch immer – ich werde Großes machen, versprochen!", schreibt der "Phänomenal"-Interpret.

Das klingt zumindest so, als sei Pietro in Kontakt mit RTL, um neue TV-Projekte zu besprechen. Ob DSDS ein Teil seiner Zukunft auf den Bildschirmen sein wird, ist ungewiss. Allerdings stellte der 32-Jährige bereits klar, dass er aus der Castingshow nicht herausgeworfen wurde. Das hatten nämlich einige vermutet, nachdem der dreifache Vater für mehrere Negativschlagzeilen gesorgt hatte. "Sie haben mir ganz klar gesagt: 'Du bist nicht rausgeschmissen.' Wenn es denn so gewesen wäre, dann hätten sie mich schon vorher zensiert. Es gibt auch gar keinen Grund, mich rauszuschmeißen", betonte er im Netz. Laut der Erklärung des Senders habe man sich einfach Gedanken über die Zukunft von DSDS und auch über die Jury machen müssen.

Die Spekulationen, dass RTL Pietro vor die Tür setzte, wurden durch einen Polizeieinsatz bei ihm zu Hause ausgelöst. Angeblich habe es sich dabei um einen Einsatz aufgrund von häuslicher Gewalt gehandelt. Der ehemalige DSDS-Gewinner und seine Partnerin Laura Maria Rypa (28) stellten aber mittlerweile klar, dass das nicht der Fall gewesen sei. Der Sender meldete sich diesbezüglich dann auch zu Wort und erklärte, hinter Pietro zu stehen. "RTL wird Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die heutige DSDS-Sendung wird nach aktuellem Stand/bis auf Weiteres wie geplant ausgestrahlt", hieß es in einem Statement im Oktober. Zwar wurde wohl eine Krisensitzung einberufen, aber Pietro durfte seine Position in der Show behalten.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Anzeige Anzeige