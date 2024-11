Pizza-Gate: Sam Dylans Deal sorgt beim Promi-Büßen für Ärger

Bei Das große Promi-Büßen stiftet eine Pizza ganz schön Drama. Nach Sam Dylans (33) Latrinendienst, bei dem er die Fäkalien der anderen Promis in einer Glitzerhose und hohen Schuhen entsorgt, ist der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat sichtlich erleichtert, dass er diese Arbeit nicht noch einmal verrichten muss. Am Telefon wird er allerdings von einem Deal überrascht: Der Reality-TV-Star darf fünf Pizzastücke verteilen, doch für jedes gegessene Stück muss er einen weiteren Tag die Toilettenleerung übernehmen. Aufgrund seiner Freundschaft mit Christina Dimitriou (32) und Thorsten Legat (56) in der Show gibt der Influencer den beiden ein Stück und verputzt selbst ebenfalls eins. Diese Entscheidung stößt bei den anderen Kandidaten allerdings mächtig auf Kritik.

Der 33-Jährige ging heimlich vor und verriet den anderen Stars nichts von den Konditionen des Deals, um ihre Reaktionen zu sehen. Und auf die muss er nicht lange warten: Während Christina genüsslich in die Pizza beißt, weigert sich Thorsten zu essen und spielt sich auf: "Das hat nichts mit Sam zu tun, sondern weil ich Courage habe und höflich und ein Teamplayer bin." Auch der Rest der Kandidaten reagiert ziemlich dramatisch und beginnt, Sams Flasche mit Steinen zu bewerfen. "Das ist aber auch schon eine Aussage. Die steinigen mich", entrüstet sich der Freund von Rafi Rachek (34) gegenüber Christina. Schließlich wird anhand einer Durchsage der Deal erklärt, was die Gemüter besänftigt. "Ja, das finde ich gut", meint nun auch Nico Legat (26) zu Sams Aktion.

Der Latrinendienst sorgte bereits in der Vergangenheit für amüsante Szenen. In Folge drei musste Thorsten Legat ran und machte dabei ein großes Theater. "Boah, ist der voll, das ist so ekelhaft", beschwerte sich der ehemalige Fußballspieler und würgte. Auch Anita Latifi (28) sträubte sich beim Verrichten der unbeliebten Arbeit, obwohl sie sich mit Handschuhen und einer improvisierten Schutzmaske gegen den Geruch zu wappnen versuchte. Gentleman Nico eilte der DSDS-Bekanntheit zur Hilfe und gemeinsam trugen sie den Behälter zu seinem Ziel. Wie der Vater, so der Sohn: Auch Nico musste lautstark würgen und übergab sich sogar.

Joyn. Nico Legat, Thorsten Legat, Bobby Chamberz bei "Das große Promi-Büßen"

Joyn. Elsa Latifaj beruhigt Anita Latifi, "Das große Promi Büßen", 3.Folge

