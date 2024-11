Der Klodienst bringt Promi-Büßen-Kandidaten an ihre Grenzen

Das große Promi-Büßen ist kein Zuckerschlecken – das merken die Kandidaten wohl spätestens beim Klodienst. In Folge drei hat Thorsten Legat (56) die Ehre, die Latrinen der Mannschaft auszuleeren. Die Aufgabe, den Inhalt der Auffangbehälter von den Außentoiletten zu entsorgen, bringt den Realitystar an seine Grenzen. "Boah, ist der voll, das ist so ekelhaft", beschwert dieser sich lautstark und fängt an zu würgen. Auf Mitleid wartet der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat vergebens – vor allem sein Sohn Nico Legat (26) zeigt sich schadenfroh.

Nachdem der ehemalige Fußballprofi den ungeliebten Dienst hinter sich gebracht hat, muss in Folge Nummer vier Anita Latifi (28) in den sauren Apfel beißen. Mit Handschuhen und improvisiertem Mund-Nasen-Schutz begibt sie sich in den Kampf. Die zierliche Blondine scheitert jedoch schon am Tragen des Behälters. Zu allem Übel schwappt der unappetitliche Inhalt sogar über. "Boah, f*ck mein Leben. Ekelhaft", regt sie sich auf. Dieses Mal zeigt sich Nico als ehrenvoller Ritter und eilt ihr zur Hilfe. Als Team schlagen sie sich tapfer. Am Ziel angekommen, werden Geruch und Anblick zu viel. Beide fangen an zu würgen – der Prominent Getrennt-Star muss sich sogar übergeben.

Vom Latrinendienst wurde Vanessa Mariposa (31) an diesen zwei Tagen zwar verschont, dafür musste die Ex von Diogo Sangre (30) in der Runde der Schande emotional ganz schön was einstecken. Olivia Jones (54) konfrontierte die Beauty mit einigen fragwürdigen Produkten, für die Vanessa auf ihrem Social-Media-Profil in der Vergangenheit Werbung gemacht hat. "Es ist dir völlig egal, was du deinen Followern andrehst. Du weißt ja noch nicht mal, was da drin ist, Hauptsache Kohle", wirft die Moderatorin ihr vorwurfsvoll an den Kopf, bis Vanessa schließlich in Tränen ausbricht.

Joyn. Elsa Latifaj beruhigt Anita Latifi, "Das große Promi Büßen", 3.Folge

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Realitystar

