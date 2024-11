"Schrecklich": Daniel Craig erklärt Schattenseiten von Ruhm

Daniel Craig (56) hat in einem Interview mit der New York Times offen über die Schattenseiten des Berühmtseins gesprochen. Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als James Bond, sagte: "Berühmtheit tötet dich. Wirklich, es ist eine schreckliche, schreckliche Sache, die dir passieren kann, und ich denke, du musst wirklich gegen all die Dinge ankämpfen, die sie dir ins Gesicht wirft, weil es so einfach ist, verführt zu werden." Mit diesen ehrlichen Worten kritisiert Daniel den Preis des Ruhms und zeigt sich selbstkritisch gegenüber den Versuchungen, die mit dem Prominentenstatus einhergehen.

Seine Äußerungen kommen kurz nachdem die Sängerin Chappell Roan (26) über ihre Erfahrungen mit Stalking und Belästigung während ihres Aufstiegs zum Ruhm gesprochen hat. Daniel zeigte Bewunderung für Chappells offenen Umgang mit den Schwierigkeiten des Berühmtseins und sagte: "Ich bewundere wirklich den Mut, diese Dinge auszusprechen." Die Sängerin hatte zuvor bei verschiedenen Veranstaltungen negative Erfahrungen mit Fotografen gemacht und öffentlich über respektloses Verhalten geklagt.

Während Daniel sich auf seine nächste Rolle im Film "Queer" vorbereitet, reflektiert er auch über den Druck, eine Marke zu sein, anstatt als Schauspieler wahrgenommen zu werden. "Bin ich eine Marke? Man muss Social Media machen, und das kann ich nicht. Ich bereue sogar E-Mails, die ich sende", gab er zu. Der Schauspieler, der 2021 seinen letzten Auftritt als James Bond in "Keine Zeit zu sterben" hatte, gestand, dass er eine solche Rolle vor zehn Jahren nicht angenommen hätte. "Ich war so in Bond und allem drumherum verstrickt, ich hätte mich gefürchtet, so etwas zu machen", erklärte Daniel. In "Queer" spielt er einen drogenabhängigen Mann, der sich in den 1950er Jahren in Mexiko in einen anderen Mann verliebt. Daniel, der seit 2011 mit der Schauspielerin Rachel Weisz (54) verheiratet ist, scheint nun neue künstlerische Wege zu gehen und sich Rollen zuzuwenden, die ihn persönlich herausfordern. Er betonte, wie wichtig es für ihn sei, "harte Männer, die verletzlich sind" darzustellen, und dass diese Wahrheit ihn interessiere.

Getty Images Daniel Craig bei der Premiere von "Spectre" in Berlin im Jahr 2015

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere im September 2024

