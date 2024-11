Wieder vertragen? Helen Flanagan mit Ex und Kids unterwegs

Helen Flanagan (34) und ihr Ex Scott Sinclair haben seit ihrer Trennung eigentlich kein gutes Verhältnis. Für ihre gemeinsamen Kinder scheinen die beiden aber zumindest für einen Abend Frieden geschlossen zu haben. Die "Coronation Street"-Darstellerin besuchte nämlich zusammen mit Töchterchen Matilda das Winter Wonderland im Londoner Hyde Park. Nachdem das Mutter-Tochter-Gespann noch für offizielle Bilder posiert hatte, schloss sich ihnen im Park auch Scott an. Der Fußballer postete ein stolzes Foto in seiner Instagram-Story, auf dem er seine strahlende Tochter auf dem Arm hält. Wie viel Zeit das Ex-Paar an dem Abend tatsächlich zusammen verbrachte und ob es sich um einen dauerhaften Frieden handelt, wissen aktuell wohl nur Scott und Helen selbst.

Für einige Fans mag dieses Zusammentreffen überraschend gekommen sein. Immerhin erzählte Helen erst vor wenigen Wochen, dass Scott offenbar jeden Kontakt zu ihr vermeidet – und das trotz der drei gemeinsamen Kinder. Im Podcast "The Life of Bryony" offenbarte die Schauspielerin: "Ich bin im Moment auf Scotts Handy geblockt. Das bin ich wirklich. Ich bin blockiert." Die Beziehung zu dem Sportler sei nach wie vor belastend und aus Helens Sicht vor allem "ungesund". "Ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein, aber es hilft verdammt noch mal, in einer gesunden Beziehung zu sein, im Gegensatz zu einer toxischen", meinte die 34-Jährige.

Helen und Scott galten rund 13 Jahre als Traumpaar. Nachdem sie sich 2018 verlobt hatten, trennten sie sich 2022. Laut der Britin haben sie sich schlicht auseinandergelebt – doch das Verhältnis blieb angespannt. Offenbar schafften die beiden es nicht so recht, auf einen Nenner zu kommen. "Wir schlagen uns die Köpfe ein", offenbarte Helen gegenüber The Sun. Im Sommer ging sie bei Instagram etwas näher ins Detail und erklärte, dass die Streitigkeiten zwischen ihr und Scott vor allem das Co-Parenting belasten. "Ich habe mich an diesen Tagen sehr emotional gefühlt. Es sind viele persönliche Dinge passiert und das Co-Parenting kann emotional sehr anstrengend sein, wenn man eine schwierige Beziehung zu seinem Ex hat", schrieb Helen in einem langen Statement.

Instagram / scotty__sinclair Scott Sinclair mit seiner Tochter Matilda

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair, Mai 2022

