Partynacht statt Kinder: Helen Flanagan lacht über Netz-Hate

Mit der Aktion schoss Helen Flanagan (34) sich bei vielen Fans ins Aus. Die Schauspielerin besuchte zusammen mit ihrem Freund Robbie Talbot und dessen 14-jähriger Tochter Sophie einen Nachtklub im englischen Crosby. Bei Instagram teilte sie stolz Bilder mit dem Teenager. Ihre Fans sahen das gar nicht gerne – und das nicht einmal, weil Helen mit einer Minderjährigen feierte, sondern weil sie ihre eigenen Kinder zu Hause ließ. Viele fragten sich, wer auf die Sprösslinge der Britin aufpasst. Darüber kann die dreifache Mama aber offenbar nur die Augen verdrehen. Als Reaktion postete sie einen Sketch des Schauspielers Mark Massett, der als Frau verkleidet heimlich auf der Toilette eine Zigarette raucht. Darüber ist zu lesen: "Mütter, wenn es Halbzeit ist." Ein deutlicher Verweis darauf, dass Mamas sich nicht zu Hause verstecken müssen.

Aber auch einige Fans eilen Helen unter ihrem Post zur Hilfe. Nachdem ein User geschrieben hatte, dass sie ihre Kinder hoffentlich nicht allein gelassen hat, reagierten ihre Unterstützer direkt. "Nein, sie hat sie nicht allein gelassen. Mein Gott, Mütter dürfen ausgehen", betonte ein User bestimmt. Ein weiterer schloss sich an: "Würdest du das auch zu einem Vater sagen? Reiß dich zusammen." "Was zur Hölle ist falsch mit dir? Es geht dich nichts an, wo ihre Kinder sind", schimpfte ein Dritter. Natürlich fiel einigen auch auf, dass die Begleitung der "Coronation Street"-Darstellerin ein Teenager ist und dass Sophie ein wirklich tief ausgeschnittenes Kleid trägt – das liegt wohl aber nicht in Helens Verantwortung, sondern in der ihres Partners und Sophies Papa.

Helen selbst hat ihre drei Kinder – die neunjährige Mathilda, die sechsjährige Delilah und den dreijährigen Charlie – mit ihrem Ex Scott Sinclair. 2022 trennte sie sich nach 13 gemeinsamen Jahren von dem Fußballer. Für die 34-Jährige soll die Trennung alles andere als leicht gewesen sein. 2023 betonte sie im Netz, dass das Weihnachtsfest des Jahres für sie "allein und deprimiert" gewesen sei, da ihre Kinder bei ihrem Vater waren. Vor einigen Monaten konnte Helen ihr Herz dann wieder verschenken. Ihre Beziehung zu Robbie hielt sie allerdings lange geheim – genauer gesagt bis nach ihrer Teilnahme an der britischen Datingshow "Celebs Go Dating", als sie ihren Fans verriet, dass sie trotz ihres neuen Partners mitmachte.

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit der Tochter ihres Partners, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und ihre Kinder

Anzeige Anzeige

Anzeige