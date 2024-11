Helen Flanagan posiert mit der Tochter ihres neuen Freundes

Helen Flanagan (34) schwebt nach ihrer Trennung von Scott Sinclair wieder auf Wolke sieben: Der Bauunternehmer Robbie Talbot ist der neue Mann an der Seite der britischen Schauspielerin. Wie glücklich sie mit ihrem neuen Partner ist, zeigt auch Helens neuester Instagram-Post: Die Fotoreihe zeigt sie mit ihrem neuen Freund und dessen Tochter im Restaurant. Während Helen auf drei Schnappschüssen fröhlich mit Robbie posiert, lächelt sie auf einer anderen Aufnahme sichtlich glücklich mit ihrer neuen Stieftochter in die Kamera. "In meiner weiblichen Energie. Das kleine Mädchen meines Mannes ist so schön", kommentiert die Blondine den Beitrag.

Mit ihrem Ex, dem Fußballer Scott, war Helen vier Jahre lang verlobt – zu einer Hochzeit kam es allerdings nie. Den Traum vom Heiraten scheint das Model aber noch nicht aufgegeben zu haben. "Ich träume immer noch von einer großen Hochzeit. Ich will das Kleid, den großen Tag, all das. Ich will auf jeden Fall heiraten", verriet sie im Oktober in einem Interview mit OK!. Es scheint so, als würden Helen und Robbie bereits große Pläne für ihre Zukunft schmieden.

Neben ihrer frisch dazugewonnenen Stieftochter hat Helen noch drei eigene Kinder: Mit Scott hat sie die drei gemeinsamen Kinder Matilda, Delilah und Charlie. Ihre Beziehung zu dem Sportler bezeichnete sie in dem Podcast "The Life of Bryony" als toxisch. Sie betonte, dass sie und Scott einfach nicht füreinander bestimmt waren und dass die Beziehung ihrer mentalen Gesundheit nicht guttat. Aktuell habe Scott sie trotz des gemeinsamen Nachwuchses sogar blockiert.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Robbie Talbot, November 2024

Getty Images Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2018

