Helen Flanagan teilt neue Erfahrungen mit ihrer Essstörung

Neujahrsvorsätze, insbesondere im Bereich Ernährung, Alkoholkonsum und Lifestyle, sind den meisten Erwachsenen nur allzu bekannt: Model Helen Flanagan (34) hat nun via Instagram verraten, dass sie im Laufe ihres Dry-January-Vorhabens zugenommen habe. Die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin hatte im Januar ihren neuen Freund, den ehemaligen Fußballspieler Robbie Talbot, dabei unterstützt, einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten, und sich entschieden, ebenfalls die Finger von Wein und Co. zu lassen. Während ihrer Abstinenz habe sie allerdings einen größeren Appetit auf Snacks entwickelt und auch zwei Lebensmittel, die sie lange gemieden hatte, erneut in ihren Speiseplan aufgenommen: Brot und Pasta. Das habe sich auf der Waage bemerkbar gemacht.

In ihrem Beitrag sprach Helen offen über ihre Essgewohnheiten und ihre Vergangenheit. In ihren Teenagerjahren habe sie unter einer Essstörung gelitten, die sie auch heute in manchen Essgewohnheiten noch beeinflusse. "Ich denke, wenn man eine Essstörung hat, bleibt das irgendwie immer bei einem", erklärte sie einst im Podcast "The Life of Bryony". Dennoch gebe sie sich Mühe, besonders ihrer drei Kinder wegen. "Meine Essgewohnheiten können etwas seltsam sein, aber ich versuche es", schrieb sie auf Instagram. Helen, die schon mit Bodyshaming zu kämpfen hatte, betonte in ihrem Beitrag, sie wolle ein Vorbild sein, insbesondere für ihre Tochter. "Ich glaube nicht, dass wir als Frauen jemals glücklich sind, es gibt immer etwas zu meckern" – trotz aller Höhen und Tiefen fühle sie sich mit zunehmendem Alter aber immer wohler in ihrer Haut. "Als Frau denke ich, dass es wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen, ob mit oder ohne Operation, was immer einen glücklich macht."

Die alleinerziehende Mutter hat kürzlich sowohl beruflich als auch juristisch für Schlagzeilen gesorgt. Die Schauspielerin, die von 2000 bis 2018 als Rosie Webster in "Coronation Street" zu sehen war, deutete an, dass sie ein Comeback in die Serie in Erwägung ziehe, sollte eine spannende Storyline auf sie zukommen. Weniger schöne Nachrichten gab es dafür im Januar: Weil sie den Fahrer ihres mit überhöhter Geschwindigkeit gemessenen Audi Q7 nicht gemeldet hatte, wurde ihr ein sechsmonatiges Fahrverbot auferlegt. Helen nahm das Urteil jedoch mit Humor und postete danach ein optimistisches "Auch das wird vorübergehen" auf Instagram.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Robbie Talbot, November 2024

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern im August 2021