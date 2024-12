Fans begeistert: Helen Flanagan zeigt Riesenausschnitt

Helen Flanagan (34) hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt, als sie sich für einen festlichen Abend in Liverpool in Schale warf. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Darstellerin ein Video, in dem sie sich von ihrem natürlichen Look mit Handtuch im Haar in eine wahre Glamour-Queen verwandelte. Sie entschied sich für ein gewagtes schwarzes Korsett, das ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte und sicherlich alle Blicke auf sich zog. Später ergänzte sie ihr Outfit mit einem funkelnden Midirock sowie einem passenden schicken Jackett und rundete den Look mit einer knallroten Dior-Tasche ab.

Helen trug ihre blonden Locken offen über die Schultern und entschied sich für ein strahlendes Make-up mit glänzendem Highlighter. Zudem betonte sie ihre Augen, was den Glamour-Look perfekt abrundete. Unter dem Post schrieb sie: "Weihnachtsfeier in Liverpool, also lasst uns glamourös sein." Ihre Fans waren begeistert von ihrer Verwandlung und überhäuften sie mit Komplimenten wie "Du siehst fantastisch aus" und "Wow, einfach umwerfend". Einige kommentierten auch: "Heiß wie eh und je" und "Du bist atemberaubend".

Helen offenbarte kürzlich gegenüber The Sun, dass sie gern zu ihrer Rolle als Rosie Webster in der Serie "Coronation Street" zurückkehren würde. "Aber sie müssten mich fragen, und ich würde gerne eine gute Storyline haben", ergänzte sie. In ihrem Privatleben erfuhr Helen in letzter Zeit einige Wendungen. Nach ihrer Trennung von Fußballer Scott Sinclair im Jahr 2022 ist sie nun mit Robbie Talbot liiert. Außerdem kehrte die 34-Jährige in die Gegend zurück, in der sie aufwuchs, und genießt es nun, mit ihren drei Kindern in vertrauter Umgebung zu leben.

Getty Images Helen Flanagan, Realitystar

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Robbie Talbot, Oktober 2024

