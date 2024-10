Helen Flanagans Ex hat sie trotz gemeinsamer Kinder geblockt

Helen Flanagan (34) hat pikante Details über das derzeitige Verhältnis zu ihrem Ex-Verlobten Scott Sinclair verraten. Das Paar, das drei gemeinsame Kinder hat, trennte sich 2022 nach 13 Jahren. "Ich bin im Moment auf Scotts Handy blockiert. Das bin ich wirklich. Ich bin blockiert", offenbarte die britische Schauspielerin in dem Podcast "The Life of Bryony". Im weiteren Verlauf des Gesprächs beschrieb Helen die Beziehung als "ungesund" und "belastend für ihre psychische Gesundheit". Sie betonte: "Man liest so viel darüber, dass man keinen Mann braucht, um glücklich zu sein. Ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein, aber es hilft verdammt noch mal, in einer gesunden Beziehung zu sein, im Gegensatz zu einer toxischen."

Trotz des derzeit angespannten Verhältnisses findet Helen auch nette Worte für den Fußballspieler und gibt Einblicke in ihre Beziehungsdynamik: "Wir sind beide gute Menschen, aber zusammen waren wir sehr toxisch. Eine toxische Beziehung kann deine mentale Gesundheit stark beeinträchtigen, besonders wenn du ohnehin damit zu kämpfen hast." In Bezug auf ihre aktuelle Situation mit Scott erwähnte sie: "Wir gehen uns gegenseitig wirklich auf die Nerven. […] Aber ich weiß, dass er immer etwas für mich übrig haben wird. Wir respektieren uns gegenseitig."

Trotz aller Herausforderungen mit ihrem Ex ist Helen inzwischen wieder neu verliebt: Der Bauunternehmer Robbie Talbot ist der neue Mann an ihrer Seite. In dem Podcast schwärmte sie von dem 44-Jährigen: "Mein Freund ist tatsächlich der lustigste Mann, den ich je getroffen habe." Robbie, der selbst zwei Kinder hat, verstehe sich zudem blendend mit ihrem Nachwuchs. Besonders schätzt Helen aber, wie viel Verständnis er für sie aufbringt: "Ich denke, das hat mich noch mehr in ihn verlieben lassen, weil er so gut mit meinen mentalen Problemen umgeht und das ist für mich das Wichtigste."

Instagram / scotty__sinclair Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2022

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Robbie Talbot, Oktober 2024

