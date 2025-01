Helen Flanagan kämpfte nach Trennung mit mentalen Problemen

Helen Flanagan (34), bekannt aus der Seifenoper "Coronation Street", hat ihre Fans mit einer emotionalen Offenbarung auf Instagram überrascht. Die TV-Persönlichkeit erzählt, dass sie eine heftige psychische Krise und kurzzeitig sogar eine psychotische Episode erlitten habe. In einem ehrlichen Beitrag erzählt Helen, dass sie Weihnachten 2023 alleine und deprimiert verbrachte, während ihre drei Kinder Matilda, Delilah und Charlie bei ihrem Vater Scott Sinclair waren. Nach ihrer Trennung von dem Fußballer im Jahr 2022 sei sie in ein tiefes Loch gefallen, in dem sie sogar geglaubt habe, dass ihre Kinder "besser ohne sie dran" seien.

Helen erklärt ausführlich, wie sich der Zustand ihrer psychischen Gesundheit langsam verbessert habe, nachdem sie sich 2024 selbst zur Priorität erklärt habe. Unterstützung habe sie bei ihrer Familie und ihrem neuen Lebensgefährten Robbie Talbot gefunden, der nicht nur ihr Herz erobert habe, sondern auch eine enge Bindung zu ihren Kindern aufgebaut. Nach einer schwierigen Zeit, in der Helen finanzielle Rückschläge erlitt und den Kontakt zu einigen Familienmitgliedern verlor, habe ihr der Fokus auf ihre mentale Gesundheit Stabilität zurückgebracht. Mit der Offenheit über ihren Zustand und ihren Weg zur Besserung will sie anderen Menschen Mut machen, die sich in ähnlichen Situationen befinden.

Helen gibt sich heute kämpferisch und betont, wie weit sie in einem Jahr gekommen sei. Zu ihrer Vergangenheit gehört eine 13-jährige Beziehung mit Scott. Trotz aller Schwierigkeiten versuchen beide, eine gute Co-Elternschaft zu pflegen. Weihnachten 2024 verbrachte Helen mit ihren Kindern im Haus ihrer Eltern. Und auch wenn noch nicht alles perfekt ist, bleibt die Schauspielerin zuversichtlich und schreibt: "Natürlich ist mein Leben nicht perfekt, von niemandem ist es das, und bei jedem läuft Mist, aber ich habe viel, wofür ich dankbar bin."

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair

Backgrid Helen Flanagan mit ihrem neuen Freund Robbie Talbot

