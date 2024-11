Bruno Alexander liebt "Die Discounter"-Improvisationsszenen

Seit vier Jahren steckt Bruno Alexander viel Herzblut in seine Arbeit für "Die Discounter". Der Hamburger ist bei der Comedy-Serie sowohl für das Drehbuch als auch die Regie verantwortlich und verkörpert auch eine der Hauptrollen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Serie vor allem durch ihre ungezwungene und realitätsnahe Handlung – und genau das ist das, was Bruno bei der Arbeit am meisten Spaß bereitet. "Es sind meistens die Szenen, wo wir im Buch nicht so viel festgelegt haben, sondern eher gesagt haben, da steht weniger drin und da kann man einfach draufloslaufen lassen", erklärt er im Interview mit Promiflash. In diesem Fall sei den Schauspielern Raum geboten, "wo eigentlich nicht wirklich etwas festgelegt ist, sondern man machen kann, was man will."

Besonders viel solcher Kreativität scheint sich in einer Szene mit seinen Co-Stars Merlin Sandmeyer alias Jonas, Nura (35), die Flora, verkörpert und David Ali Rashed (22), der "450er" spielt, ergeben zu haben. Beim Dreh einer Szene auf dem Parkplatz sei "eine sehr witzige Sache entstanden", plaudert Bruno aus. Was genau passierte, verrät der Serienstar Promiflash aber noch nicht. Das können die Fans ab 27. November selbst herausfinden, wenn die vierte Staffel auf Amazon erscheint.

"Die Discounter" ist eine deutsche Mockumentary-Fernsehserie, die als fiktionaler Dokumentarfilm den Arbeitsalltag der "Feinkost Kolinski"-Mitarbeiter Jonas, Pina, Flora, Peter, Titus, Lia, Samy, Wilhelm und Frau Jansen sowie dem Filialleiter Thorsten aufzeigt. Schon die erste Staffel erfreute sich großer Beliebtheit. Nach Staffel vier wird die Produktion aber vorerst pausiert, wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie verkündet wurde. "Es war uns eine Ehre, diese außergewöhnlich gewöhnlichen Geschichten rund um Thorsten und sein Team festhalten zu dürfen", berichteten die Macher der Serie in einem Brief an die Fans.

Instagram / carodaur Caro Daur (zweite von rechts) mit dem Cast von "Die Discounter"

ActionPress Der Cast von "Die Discounter"

