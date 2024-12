"Die Discounter" Staffel 4: Neue Folgen laufen ab sofort

Die letzten vier Folgen der vierten Staffel von Die Discounter sind ab sofort auf Amazon Prime Video verfügbar. Im Mittelpunkt steht erneut die Belegschaft des Supermarkts Feinkost Kolinski in Hamburg-Billstedt, in dem es selten normal zugeht. Zwar scheint der Markt endlich schwarze Zahlen zu schreiben, doch im Team herrscht nach wie vor das pure Chaos. Neben den Hauptdarstellern Marc Hosemann, Klara Lange und Bruno Alexander ist auch der Rest des Ensembles wieder dabei. Zudem dürfen Fans in den neuen Folgen auf spannende Gastauftritte wie dem von Caro Daur (29) gespannt sein.

In der neuen Fortsetzung rücken große Entscheidungen für die Charaktere in den Fokus: Filialleiter Torsten steht vor einer möglichen Beförderung, während Pina ihre Chance wittert, seine Nachfolge zu übernehmen. Titus arbeitet mittlerweile in einer anderen Filiale, leidet aber unter Heimweh nach Billstedt, was seine ohnehin komplizierte Beziehung zu Lia weiter belastet. Absurde Probleme und persönliche Dramen bestimmen das Geschehen, allen voran durch Jonas (gespielt von Merlin Sandmeyer), der sich stereotypisch in irrwitzigen Situationen wiederfindet. Auch altbekannte Nebenpersonen wie Flora und Frau Jensen sind mit von der Partie, und sie alle sorgen für vertrautes, humorvolles Chaos.

Hinter "Die Discounter", die von Amazon Prime Video als deutsche Antwort auf "The Office" oder "Superstore" gilt, steckt ein junges Kreativteam, darunter auch Bruno Alexander oder Nura (35). Mit ihrem improvisierten und oft schrägen Humor hat die Serie schnell Kultstatus erreicht. Beliebt ist sie vor allem wegen der skurrilen, aber doch irgendwie nahbaren Charaktere und Situationen. Für viele Zuschauer ist es ein bittersüßer Abschied, da die vierte Staffel vorerst die letzte sein wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Ali Rashed, Klara Lange und Nura beim Deutschen Filmpreis 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Der Cast von "Die Discounter" bei der Premiere der vierten Staffel, November 2024

Anzeige Anzeige