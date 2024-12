So geht Klara Lange mit Sex-Themen bei "Die Discounter" um

Klara Lange (26) spielt in Die Discounter die Rolle der Pina Kaiser, der stellvertretenden Filialleiterin. Diese ist nicht nur die einzige Mitarbeiterin in der Kolinski-Filiale, die ihren Job gewissenhaft ausführt, sondern auch ein echter Nerd. Trotz ihrer ziemlich uncoolen Art ist Pina immer mal wieder für eine Überraschung gut und zeigt sich in manchen Situationen extrem selbstbewusst. Das Thema Sex ist für die junge Frau kein Tabu, und sie hat kein Problem damit, offen über ihre Vorlieben zu sprechen. Klara selbst seien diese Szenen nicht schwergefallen. "Das ist die Serie, das macht Spaß. Warum sollte Sex auch ein Tabuthema sein? Ich finde es cool, dass [Pina] in diesem Punkt total selbstbewusst ist und klar sagt, worauf sie Bock und worauf sie keinen Bock hat", verrät die Schauspielerin im Interview mit Promiflash.

Auch wenn ihr Seriencharakter ziemlich überspitzt dargestellt und ihre Naivität oft belächelt wird, sieht die 26-Jährige sogar ein paar Parallelen zwischen sich selbst und Pina. "Ich glaube, wir ähneln uns tatsächlich darin, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir immer eine schöne Zeit wollen und den Menschen auch ins Gesicht sagen, wenn wir es richtig schön mit ihnen finden", erklärt Klara und fügt hinzu: "Ich finde, das sagt man irgendwie viel zu selten."

Auf ihre Zeit am Set der Mockumentary-Serie blickt die "Jerks"-Darstellerin voller Freude zurück. Neben einzigartigen Erfahrungen habe es zwar auch die ein oder andere Szene gegeben, die die Blondine eine Menge Überwindung gekostet habe. Dennoch verrät sie Promiflash, dass sie mit "sehr viel Liebe und Glück auf diese Zeit" zurückblicke. Seit vergangener Woche können Fans der Feinkost-Kolinski-Crew die vierte und vorerst letzte Staffel streamen. Neben dem altbekannten Cast dürfen dieses Mal unter anderem auch Prominente wie Claudia Obert (63), Anke Engelke (58), Ski Aggu (27) und Jan Böhmermann (43) mitspielen.

Anzeige Anzeige

Instagram / klaralangexx Klara Lange, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

ActionPress "Die Discounter"-Schauspieler, 2022

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Klara Szenen, in denen sie als Pina über Sex spricht, überhaupt nicht unangenehm sind? Ja, das dachte ich mir schon. Nein, ich hätte vermutet, dass ihr das sehr peinlich ist. Ergebnis anzeigen