Das sind die Infos zur vierten Staffel von "Die Discounter"

Der Kolinski-Supermarkt öffnet schon bald wieder seine Türen! Nachdem die ersten drei Staffeln von "Die Discounter" zu einem Hit wurden, können die Fans kaum den Start der vierten Staffel erwarten. Nun wurde von Amazon bekannt gegeben, wann die Erfolgsserie zurückkehren wird, allerdings gibt es dieses Mal eine Neuerung: Die Staffel wird nämlich in zwei Teilen erscheinen. Die ersten sechs Folgen starten am 27. November 2024 und knapp einen Monat später werden die restlichen vier zum Anschauen verfügbar sein.

Die Besetzung der neuen Staffel wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben, doch auf Bildern des Drehs sind die üblichen Gesichter zu sehen. Der Supermarkt wird wohl weiterhin von den Schauspielern Marc Hosemann, Merlin Sandmeyer, Bruno Alexander, Nura (35) und Co. besetzt sein. Abgesehen von der Kolinski-Crew wird es wahrscheinlich auch wieder prominente Gastauftritte geben, wie den von Caro Daur (29) in der zweiten Staffel der Serie. Anders als damals spielt die Mockumentary aber nicht mehr in dem Hamburger Stadtbezirk Altona, sondern wie bei Staffel 3 in Billstedt. Grund für diesen Umzug war nicht etwa die Handlung der Serie, sondern eine Veränderung hinter den Kulissen: Aus dem Drehort wurde eine Flüchtlingsunterkunft.

Die Fans spekulieren schon fleißig, worum es in der neuen Staffel gehen wird. Eine Zuschauerin kommentierte unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts: "Hat Titus wohl doch keine Ausbildung angefangen oder hat Thorsten jetzt Ausbilderschein?" Die dritte Staffel endete nämlich mit einem Cliffhanger: Bruno Alexanders Charakter Titus verließ den Discounter, um in einer anderen Filiale des Franchise eine Ausbildung zu beginnen und so seiner On-off-Beziehung mit Lia aus dem Weg zu gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Merlin Sandmeyer am Set von "Die Discounter"

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Bruno Alexander bei den Blauer Panther – TV & Streaming Awards

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige