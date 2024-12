Skurril: Das klaute Klara Lange vom "Die Discounter"-Set

Ohne Klara Lange würde bei "Die Discounter" ein signifikanter Charakter fehlen. Die Schauspielerin verkörpert in der Serie Pina Kaiser, die meistens gut gelaunt ist und in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Im Rahmen der Premiere der vierten Staffel wollte Promiflash von der 26-Jährigen wissen, was sie am Set bereits mitgehen lassen hat. "Wir haben uns regelmäßig Puffreis, diese kleinen bunten Dinger, aus dem Regal geklaut", plauderte Klara aus. Im gleichen Atemzug richtete sie das Wort an die Produktion und entschuldigte sich dafür: "Sorry an dieser Stelle. Sie sind einfach sehr, sehr lecker."

Dennoch betonte Klara, sie habe nie richtig etwas vom Set mitgehen lassen. Um ihre Zeit bei "Die Discounter" und der Lebensmittelkette "Feinkost Kolinski" trotzdem nie zu vergessen, ließ sich die Darstellerin stattdessen ein Andenken stechen, das unter die Haut ging. "Ich habe mir auf meinem Knöchel ein Feinkost-Tattoo stechen lassen als Erinnerung", verriet Klara gegenüber Promiflash. Im Gegensatz zu ihren Schauspielkollegen konnte sie sich offenbar beherrschen. Nura (35), Bruno Alexander und auch David Ali Rashed (22) steckten sich nämlich einige Requisiten vom Set ein und machten daraus auch keinen Hehl.

Klara hegte bereits in jungen Jahren großes Interesse an der Schauspielerei. Mit fünf Jahren lernte sie in der Tanzschule ihrer Mutter tanzen, nahm Gesangsstunden sowie Schauspielunterricht. Nach ihrem Abitur besuchte sie die Schule für Schauspiel in Hamburg. Vor rund vier Jahren ergatterte die junge Frau ihre erste kleinere Rolle und erzielte mit der Mockumentary-Serie "Die Discounter" schlussendlich ihren schauspielerischen Durchbruch.

Getty Images David Ali Rashed, Klara Lange und Nura beim Deutschen Filmpreis 2024

Instagram / klaralangexx Klara Lange im Juni 2022

