"Die Discounter"-Star Klara Lange begeistert im "Tatort"

Klara Lange, bekannt aus der Comedy-Serie Die Discounter, hat ihre Schauspielqualitäten jetzt auch im Dortmunder Tatort unter Beweis gestellt. In Deutschlands beliebtester Krimi-Reihe spielte die Hamburgerin zunächst eine Verdächtige und später die Tochter eines vermeintlichen Opfers, das am Ende doch überlebte. Die Rolle markiert einen weiteren Meilenstein in Klaras Karriere, die mit ihrer Darstellung der chaotischen "Pina Kaiser" im Supermarkt-Setting der Amazon Prime Video-Serie berühmt wurde. Fans sind begeistert von ihrem Wandel von der schüchternen stellvertretenden Filialleiterin zur starken Schauspiel-Persönlichkeit.

In einem Interview mit dem MYP Magazine sprach Klara über ihren beruflichen Einstieg. Nach dem Abitur in ihrer Heimatstadt Harsefeld verschlug es sie direkt in die Schauspielschule in Hamburg. Besonders die improvisierte Arbeitsweise bei "Die Discounter" bezeichnete sie als prägend: "Improvisation ist der beste Weg, sich der Schauspielerei zu nähern. Es wird gesagt, dass Improvisation die Königsdisziplin sei. Du musst dich in eine ungewisse Situation hineinfallen lassen. Im besten Falle als Gruppe." Ihre Rolle als Pina, die in einem improvisierten Setting entstand, brachte der Serie nicht nur Erfolg, sondern Klara dank ihres Improvisationstalents auch zahlreiche Fans und Anerkennung ein.

Privat hat Klara eine lebensfrohe und bodenständige Seite, die sie immer wieder auszeichnet. Ihr Wunsch, einmal Teil von Filmen wie "Die wilden Hühner" oder "Freche Mädchen" zu sein, die sie als Jugendliche geschaut hat, haben sie selbst zur Schauspielerei motiviert. Diese Zielstrebigkeit zeigt sich in ihrem Arbeitsstil, bei dem sie sich nicht nur im Drehbuch, sondern auch in spontanen Momenten weiterentwickelt. Mit ihrer humorvollen, aber tiefgründigen Art hat Klara das Potenzial, sich nicht nur auf Comedy zu beschränken, sondern auch in anderen Genres wie Krimis zu glänzen. Fans dürfen gespannt sein, was als Nächstes auf sie wartet.

Instagram / klaralangexx Klara Lange im April 2021

ActionPress David Ali Rashed, Klara Lange und Nura Habib Omer, Schauspieler von "Die Discounter"

